Decisión salomónica del Cercle: los socios dados de alta en la última junta no podrán votar

Decisión salomónica de Javier Faus y la Junta del Cercle d’Economia. Los socios nuevos podrán votar en las elecciones del 12 de julio pero solo parcialmente. Los que se dieron de alta hace un mes sí podrán hacerlo, pero los previstos para la junta de este jueves, no lo harán al no haberse podido verificar que cumplen con todos los requisitos.

La junta tomó esta decisión en su reunión de este jueves, que convocó los primeros comicios de su historia con dos candidatos, después de que una de las candidatas, Rosa Cañadas, pidiera que se cerrara el censo de las elecciones a antes del alud de nuevos socios que se produjo en abril y mayo.

Los socios que se aceptaron en la junta de hace un mes sí podrán votar, pues el Cercle y los abogados que controlan el proceso, que son Jaume Marfà y Eudald Vendrell, como adelantó Economía Digital, consideran que al estar al corriente de sus obligaciones, no se les puede expulsar del censo. Los estatutos no exigen una antigüedad mínima para votar, por lo que evitarlo podría comportar impugnaciones de los comicios.

Sin embargo, no podrán votar los socios que el Cercle tenía que aceptar en la junta de este 12 de mayo. El motivo, según el comunicado de la institución, es que debido al alto número de altas, no se pudo verificar que cumplen con los requisitos y están al corriente de sus obligaciones.

Según explicaron a este medio fuentes de la junta, hace un mes se aprobó la entrada de unos 40 miembros, cuatro veces más que hace un mes, mientras que para este jueves estaban previstas otras 40. Cañadas vinculaba este aumento de solicitudes a una estrategia de Jaume Guardiola para asegurarse la victoria, pero las mismas fuentes apuntaron que parte de las altas eran miembros de la candidatura de Cañadas o gente cercana a ella.

Así, el Cercle d’Economia ha dado respuesta parcialmente a las reclamaciones de Cañadas. Jaume Guardiola, el candidato designado por la junta, no se pronunció. El exconsejero delegado del Sabadell empieza su campaña el próximo martes y ya tiene a una de sus vicepresidentas: Camino Quiroga. La directiva presentó ayer su dimisión de la junta en ir en una candidatura. Fuentes cercanas aseguran que será vicepresidenta de Guardiola.

Polémica con la delegación de voto

La reunión de la junta de este jueves se alargó hasta más de tres horas y media de duración. Este punto fue uno de los motivos, pues había fricciones entre las candidaturas y la propia junta. Otro punto fueron las delegaciones de voto, que se aprobaron pero también con polémica.

La candidatura de Cañadas considera que el sistema de delegación no es suficientemente transparente y garantista, por lo que pedía o mejorarlo o eliminarlo. Sin embargo, se mantiene, lo que, según fuentes cercanas a la empresaria, se ha hecho sin consenso de los candidatos.