Foment y el Cercle desmontan a Colau: “El decrecimiento económico es un suicidio”

Ada Colau fue clara este miércoles en la primera jornada de la reunión del Cercle d’Economia, al rechazar políticas de crecimiento como la ampliación del Aeropuerto del Prat. Foment del Treball y el propio Cercle le han respondido este jueves y de forma clara: “El decrecimiento económico es un suicidio”.

Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana, centró su discurso en responder a la alcaldesa de Barcelona, destacando la apuesta decidida de Foment por el crecimiento económico, por una ciudad abierta y por un país business friendly.

“Los empresarios vamos a seguir haciendo propuestas a favor del crecimiento de la ciudad, en contra de lo que proponen algunos políticos”, dijo en referencia a Colau, que desechó la ampliación del Prat por el consumo de energías fósiles que supone, pero sin proponer ninguna alternativa.

“Estamos a favor del crecimiento, de la ampliación del Prat, del uso del coche, de la hostelería, del comercio, del turismo”, siguió Sánchez Llibre, enumerando infraestructuras y sectores que se le han atragantado a Colau. “Estamos en contra de la política del decrecimiento”, remató.

El presidente de Foment también tuvo un recado para Pere Aragonès, y en menor medida para Pedro Sánchez, y les pidió una bajada de impuestos: “Defendemos un ecosistema fiscal competitivo, con gobiernos business friendly”. También les reclamó, así como a la oposición, un “gran pacto social” que favorezca el crecimiento.

Miguel Trias, miembro de la junta del Cercle d’Economia, que era el moderador de la mesa, mostró su total apoyo a las tesis de Sánchez Llibre y fue muy directo: “El decrecimiento económico es un suicidio”.

El Círculo de Empresarios pode nuevas reformas

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, fue el más pesimista de la mesa. Arrancó definiéndose como un “optimista bien informado”, para justificar una visión mucho más crítica. “El mundo ha cambiado, va a haber un nuevo orden geopolítico y España tiene que pensar si quiere evitar caer en la relevancia no solo en el mundo, también en Europa”, aseguró.

Tras este inicio, cargó contra todas las reformas hechas por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, porque “no van en la línea” de potenciar el papel de España en el mundo, o contra las que no ha hecho, precisamente por ello.

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, en las jornadas del Cercle. Imagen: Cercle d’Economia

“Se necesita una nueva reforma laboral, que ayude al mercado de trabajo. Una reforma de las pensiones, porque el problema de las pensiones no se arregla subiendo cotizaciones”, dijo en el ámbito laboral.

En el ámbito impositivo también hizo su carta a los reyes: ”Hay que hacer una reforma fiscal, pero la que se va a hacer no va en la línea de lo que necesitamos. Necesitamos harmonizar el impuesto de patrimonio, pero no entre CCAA sino con Europa, que no tiene impuesto de patrimonio”.