Foment reclama la ampliación del aeropuerto de El Prat para duplicar los vuelos de largo radio

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado este lunes la ampliación del aeropuerto de El Prat (Barcelona) para duplicar los vuelos de largo radio. En concreto, pide pasar de 35 a 70 vuelos intercontinentales para dar servicio a los 5 millones de pasajeros al año que deben desplazarse o hacer escala a las principales ciudades de Estados Unidos, Sudamérica, Singapur, China, India, Japón o Sudáfrica.

Sánchez Llibre ha asegurado en que se trata de una ampliación necesaria para dar respuesta a «el proceso de globalización e internacionalización de nuestra economía y sociedad, siendo la referencia el aeropuerto y su conectividad, con los países vecinos, pero especialmente, con las principales metrópolis del mundo».

A su juicio, es necesario una «Barcelona conectada al mundo, y el mundo a Barcelona y no solo a Europa» para «recuperar y potenciar» la ambición de la ciudad condal treinta años (en 1992) después de que «Barcelona emprendiese su vuelo como ciudad cosmopolita».

Foment crea una Comisión de expertos

Foment ha creado una comisión de expertos para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, con el que quieren «buscar el consenso entre las Administraciones para construir la mejor opción para su ampliación», según ha explicado el presidente de la patronal; así como lograr un pacto entre todas las fuerzas políticas que permita el desarrollo de la infraestructura para la economía catalana.

Aeropuerto de Barcelona.EFE/Quique García

Con ello, Sánchez Llibre ha asegurado que la comisión de expertos que promueve la patronal ofrecerá conclusiones en junio de 2023.

El objetivo de la comisión es conseguir un «Sí» de la ciudadanía para que Aena programe y realice la ampliación del aeropuerto de forma «sostenible, con las medidas necesarias para minimizar el impacto acústico, respetando al máximo la biodiversidad del entorno y preparando la infraestructura para la descarbonización aeroportuaria», ha matizado.

La negativa de los ecologistas por la protección del ecosistema que rodea el aeropuerto de Barcelona fue una de las principales razones por las que el anterior Govern, antes de la salida de Junts, por las que rechazara ampliar el aeropuerto y aparcaran dicha ampliación en septiembre con Aena. No obstante, ahora con la salida de los postconvergentes se podría retomar la propuesta.

Ampliación propuesta por Aena

La ampliación propuesta por Aena, con una inversión estimada de 1.700 millones de euros, supondría un aumento de capacidad del aeropuerto de El Prat de 55 a 70 millones de pasajeros al año, con la construcción de una nueva terminal para vuelos intercontinentales, y un sistema de pistas segregadas, una de las cuales habría que alargar entre 300 y 500 metros. Esta ampliación también contempla la culminación de la Ciudad Aeroportuaria de El Prat.

Ante la propuesta de Aena, ha insistido en la necesidad de articular un consenso claro frente al Aeropuerto de Barcelona «que ponga luz, y estime los costes y los beneficios de su ampliación; cómo debe hacerse de forma adecuada y proporcionada, y también poner de manifiesto qué significa no hacerlo».