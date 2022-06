El turismo estalla contra la gestión de Belarra del Imserso y exigen que Maroto se ponga al frente  

Los hoteleros quieren que el Imserso deje de estar gestionado por Ione Belarra y pase a manos de Reyes Maroto. Principalmente porque la primera lleva la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la segunda, Turismo. Además, Maroto ya ha pedido públicamente sentarse a negociar con las empresas turísticas para modernizar este programa, algo que las patronales y asociaciones llevan tres años pidiendo. Mientras que Belarra no se ha pronunciado.

En este sentido, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, recuerda que llevan años pidiendo rediseñar este programa, que nació hace ya 34 años, y se queda anticuado para los mayores, que ahora no son como los de hace tres décadas. “Han viajado y no quieren un paquete de viajes con todo organizado, necesitan algo más”, asegura. “Actividades más que lugares”.

El Imserso está pensado para desestacionalizar y que las empresas turísticas puedan seguir abiertas y generando empleo en la temporada baja. El éxito de este programa “es enorme”, destaca, pero “tiene riesgo de morir si no cambia” porque cada vez menos empresas quieren adherirse al programa y sin oferta, “hay fecha de caducidad”.

«Exigimos al Gobierno que cambie el programa del Imserso»

Desde Cehat no quieren pronunciarse sobre las palabras de Ione Bellara, que hace unos días ha adelantado su intención de no elevar el presupuesto que se destina a los viajes del Imserso pese a que los hoteleros llevan meses criticando que es muy bajo y están ofreciendo por 20 euros una noche en el hotel, con todo incluido y actividades.

“No vamos a entrar a valorar el presupuesto de la ministra. Esto es un problema de fondo, hay que cambiar el programa y exigimos al Gobierno que lo haga”. En este sentido, Estalella indica que es muy probable que el turista senior no quiera tres comidas al día dentro de un hotel o un paquete de viaje con todo organizado.

“Se necesita flexibilidad, que quien quiera pueda viajar en su vehículo y no en avión o autobús, que haya rutas culturales, que puedan hacer el Camino de Santiago”. Cehat quiere proponer que haya viajes más baratos en temporada baja y otros más caros en la alta, para que los hoteleros no pierdan dinero por no recibir al resto de turistas.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. EFE/ Emilio Naranjo

De hecho, asegura que o cambia el programa o «morirá por sí solo«, pues hay aerolíneas, autobuses, hoteleros y otras empresas que normalmente se adhieren al Imserso y no tienen intención de renovar. Y entre tanto, se han alzado otros programas de turismo para mayores no subvencionados muy exitosos, como los de Viajes El Corte Inglés o Eroski, por su diseño.

Además, desde la patronal tienen claro que cualquier persona está dispuesta a pagar más si lo que le ofrecen es mejor. “Hay un excesivo encorsetamiento y esto tiene que cambiar”, insiste. Al respecto recuerda el éxito que han tenido también los bonos turísticos que han puesto en marcha este año las Comunidades Autónomas, «se han agotado y nada tiene que ver con un programa encorsetado”. Estalella tiene claro que demanda hay, pero se debe ajustar la oferta.

Cehat se niega a que la ministra Belarra haga una prórroga al contrato actual sin conocer las propuestas de las empresas turísticas, por eso quieren que sea Maroto quien dirija este programa. «Las vías de comunicación están abiertas y en el Ministerio, hay muchos especialistas que saben desde hace años lo que necesita el programa para revitalizarse», asegura.

“Está demostrado que por cada euro que invierte el Gobierno recibe 1,53 euros vía IVA, cotizaciones sociales u otros impuestos. Es una inversión, no un gasto. Y hay otros ministerios que tienen más presupuesto y podrían dar la posibilidad a los mayores de viajar más, porque los mayores ya lo buscan en otras empresas privadas”.

La escasez de presupuesto para el Imserso hace que solo 250 hoteles asociados a Cehat, de un total de 16.800, ofrezcan alojamiento a los mayores con este programa, destaca. No se tienen en cuenta los elevados costes de alimentos, bebidas, la luz, la energía… “todo está disparado” y cada vez habrá menos oferta.

Benidorm pide la dimisión de Belarra

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunciaba hace unos días que la convocatoria del Imserso para la temporada que viene podría ampliar el número de plazas, pero no habrá más presupuesto. Una noticia que no ha sentado nada bien en la Comunidad Valenciana, destino favorito para los mayores con este programa de turismo.

Así, desde la patronal hotelera Hosbec han pedido directamente la dimisión de la ministra porque de mantenerse los precios actuales, va a llevar a “la ruina” a muchos empresarios después de dos años de sufrimiento sin precedentes por la pandemia.

Según los últimos datos disponibles, hasta cierre de abril, se han utilizado 341.114 plazas de un total 816.029 que se pueden consumir en el programa del Imserso de este año. Un programa que ha llegado tarde, con más de tres años de retrasos respecto a ejercicios anteriores y que también despertó una oleada de críticas frente a la ministra Belarra.

En concreto, las agencias de viajes empezaron la comercialización de viajes del Programa de Turismo Social a mediados de diciembre cuando normalmente lo hacen en la recta final del verano. Así que los primeros viajes no se han iniciado hasta este 2022.

Entre tanto Maroto gana puntos con el sector y pedía el pasado viernes «adaptar y modernizar» el programa de Imserso para adaptarlo «al nuevo modelo turístico» promovido por España para las próximas décadas. La ministra reconocía en una entrevista en televisión que el programa del Imserso actual necesita un reajuste que permita mejorar aún más la experiencia de los turistas, al tiempo que se tengan en cuenta las reclamaciones del sector turístico.

Así que pidió sentarse a negociar con el Ministerio d Ione Belarra y con el sector turístico para realizar una adaptación del mismo y una mejora «al igual que se está haciendo en el conjunto del modelo turístico español».