Vodafone y los sindicatos han finalizado este lunes la última reunión para negociar las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará finalmente a 898 trabajadores. La compañía en manos de Zegona ha mejorado la oferta incluyendo una prima de 3.500 euros para la plantilla afectada con un salario inferior a los 40.000 euros anuales y se ha comprometido a no efectuar ningún otro despido colectivo hasta el 31 de diciembre de 2025.

De este modo, la propuesta de despidos es un 25% inferior a la planteada inicialmente por el fondo británico, de casi 1.200 empleados. No obstante, según ha informado UGT en un comunicado, «la empresa ha dejado claro que la no aceptación de la oferta implica la ejecución del ERE en las condiciones mínimas que marca la ley para estos procesos de despidos colectivos». La compañía se ha comprometido a no efectuar ningún otro despido colectivo hasta el 31 de diciembre de 2025.

La oferta final consta de indemnizaciones entre 33 y 45 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, lo que vendría a ser la indemnización de un despido improcedente. Una mejora respecto a su primera oferta que apenas superaba los mínimos legales establecidos, con 24 días de salario por año trabajado y un tope de 14 mensualidades.

Prejubilaciones, no afectación y plan de recolocaciones

Entra las pequeñas mejoras de la última reunión, Zegona ha añadido una prima de 3.500 euros para la plantilla afectada con un salario inferior (fijo más variable) a 40.000 euros anuales. Dicho lineal no contabilizará para el límite de 24 mensualidades. Por otro lado, se establece un sistema de prejubilaciones para aquellas personas nacidas en 1967 con 10 años de antigüedad, «una salida que Zegona nunca deseó como consecuencia de su alto coste diferido», asegura el sindicato.

Las prejubilaciones ascienden hasta unas rentas iguales al 80% del salario regulador neto y afectarán a un colectivo mayor que en anteriores despidos colectivos. Además, se aplicará el convenio especial de la seguridad social (CESS) y rentas hasta los 63 años para personas de 57 y 58 años, hasta los 64 años para personas de 59 y 60 años y hasta los 65 años para 61 años y mayores.

Zegona ha incrementado un 1% de renta y un 2% para el CESS (un 3,2% para quien haya estado 3 meses en bases máximas). En cuanto a la garantía de no afectación, se establecerá la protección frente al despido a las personas con 55 años, cumplidos a 31 de diciembre de 2024, o más hasta el 31 de diciembre de 2025, «lo que protege a un colectivo vulnerable por el edadismo».

La negociación ha concluido con un acuerdo de no afectación para los siguientes supuestos: dos miembros de una pareja (matrimonio o pareja de hecho comunicada a la empresa); personas con una discapacidad reconocida de un 65% o más o con familiares a cargo con una discapacidad reconocida de un 65% o más; mujeres embarazadas comunicadas antes del 13 de mayo; personas con permiso por maternidad/paternidad y lactancia generados antes del 13 de mayo; personas con reducción de jornada o adaptación por guarda legal en un porcentaje igual al de salidas; víctimas de violencia de género acreditable antes del ERE y personas con descendientes naturales o acogidos a su cargo con enfermedades recogidas en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio “cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave”.

Por otro lado, los sindicatos han pactado con la empresa de telecomunicaciones un plan de recolocación con duración nueve de meses, así como un seguro de salud para 3 meses desde la salida, hasta 31 de octubre. La compañía también mantendrá de manera indefinida los descuentos ligados al Plan Relat, por el cual los empleados disfrutaban de un descuento del 50% sobre el consumo total de la factura personal de Vodafone.

«Uno de los despidos colectivos más indignos»

«La plantilla de Vodafone España, con su seguimiento en las movilizaciones y su permanente apoyo durante este doloroso proceso, ha conseguido doblegar en gran parte la racanería de Zegona, que presentó uno de los despidos colectivos más indignos que se recuerdan en nuestro sector«, ha destacado UGT.

La organización sindical señala que «el trabajo conjunto, el esfuerzo y el compromiso de los trabajadores han conseguido modificar sustancialmente las condiciones planteadas inicialmente» por Zegona. «Gracias a ello hemos conseguido que las administraciones públicas se implicasen en un despido colectivo que, además de ser a todos luces injusto, presentaba unas condiciones indignas de una empresa con el valor y la historia de Vodafone España», añade.

Tras la última reunión mantenida, los sindicatos han trasladado la oferta a la plantilla para tomar una decisión conjunta y decidir si firmar o no. El plazo para acordar un despido colectivo pactado acaba el próximo 17 de julio.