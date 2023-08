Vodafone tira la casa por la ventana con todos sus contenidos de cine y series

Vodafone ha dado un paso en el mundo del entretenimiento y ha lanzado una oferta sin precedentes: una gran variedad de contenidos cinematográficos y series que prometen cautivar a los amantes del séptimo arte y las tramas televisivas.

La alternativa televisiva premium, conocida como Vodafone TV, ha desatado una auténtica revolución en la manera en que consumimos cine y series. Con una propuesta diseñada para sorprender a su audiencia, Vodafone ha conformado una lista de canales que abarca desde las ofertas tradicionales de la televisión digital terrestre (TDT) hasta sus propios canales exclusivos y emocionantes emisiones adicionales incluidas en paquetes especializados.

Cómo ver Vodafone TV

La gran novedad radica en la diversidad de formas en que los usuarios pueden disfrutar de estos contenidos de alta calidad. El versátil enfoque de Vodafone permite que los consumidores accedan a su entretenimiento favorito a través de múltiples plataformas: ya sea mediante el decodificador suministrado por la compañía, la versión web de escritorio, la aplicación móvil compatible con Android e iOS, dispositivos Smart TV, dispositivos Amazon Fire TV, tablets y smartphones.

La guía de programación de Vodafone TV facilita a los usuarios el seguimiento de sus programas favoritos, ofreciendo información detallada sobre los horarios de emisión y la programación de los canales. Los usuarios pueden filtrar los resultados por día y hora, e incluso marcar canales como favoritos para un acceso más rápido y sencillo.

El paquete «SerieFans» ofrece acceso a una extensa selección de series populares. Foto: Envato

Paquetes especializados Vodafone TV

La joya de la corona de esta oferta revolucionaria son los paquetes especializados que Vodafone ha creado, dirigidos a satisfacer una amplia gama de intereses. El paquete «SerieFans» es el favorito de los usuarios con su atractiva oferta de más de 60 canales de televisión. Pero eso no es todo, también incluye acceso a las temporadas completas de series emblemáticas de plataformas como HBO Max, FOXNOW, AXN Now, TNT Now, y más.

SerieFans para nuevos clientes, este pack tendrá un coste de 5 euros al mes, con Vodafone One Ilimitada Max. Requerirá un año de permanencia. Para clientes que ya sean de Vodafone, el paquete se podrá adquirir por 10 euros mensuales.

Si eres un fanático de las series, el Pack SerieLovers te tiene cubierto. Este paquete no solo te brinda acceso a las series completas de HBO Max, FOXNOW, AXN Now y más, sino que también te permite aprovechar al máximo las ventajas de Amazon Prime. Con más de 60 canales de televisión, esta es una experiencia que no querrás perderte.

Para los amantes del cine, el paquete «Más Cine» brinda acceso a canales temáticos de películas y al catálogo completo de Filmin, proporcionando horas interminables de entretenimiento cinematográfico. Tiene un precio de cinco euros al mes con las tarifas de móvil y fibra de Vodafone.

Vodafone TV también ha establecido alianzas estratégicas con plataformas de streaming populares como Netflix y Amazon Prime, integrando estas opciones en su oferta de contenido. Esto brinda a los usuarios la posibilidad de acceder a una amplia selección de series y películas desde una única interfaz.