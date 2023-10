Zegona compra Vodafone España por 5.000 millones y puede usar la marca durante 10 años

Fumata roja. El fondo británico Zegona ha hecho oficial su oferta de adquisición por el 100% de Vodafone España por un valor de 5.000 M€, según han notificado ambas compañías.

La venta de Vodafone, con rumores de mercados desde hace meses, se había especulado que fuera por partes. Por un lado las infraestructuras de fijas; y, por otro, los activos comerciales. Finalmente todo va junto.

Los términos del acuerdo incluyen 4.100 M€ en efectivo y hasta 900 millones en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar 6 años después del cierre de la operación.

Zegona tiene líneas de deuda totalmente comprometidas de hasta 4.200 millones de euros para satisfacer la contraprestación en efectivo y también tiene la intención de obtener capital mediante una colocación institucional de nuevas acciones de Zegona a inversores antes de completar la transacción.

Las acciones preferentes reembolsables serán emitidas a Vodafone por una entidad de nueva creación, EJLSHM Funding Limited (‘FinCo’), que suscribirá nuevos títulos ordinarios de Zegona por una cantidad, basada en el precio de emisión para el aumento de capital previsto por Zegona, equivalente a la cantidad de acciones preferentes reembolsables que suscribirá Vodafone.

Otros elementos del acuerdo incluyen que Vodafone prestará determinados servicios a Vodafone España por un coste anual total de aproximadamente 110 millones de euros.

Un futuro incierto para Vodafone

El acuerdo alcanzado también incluye que Vodafone ofrecerá a Zegona un acuerdo de licencia que le permitirá utilizar la marca Vodafone en España durante un periodo de hasta 10 años.

No obstante, la situación no será sencilla. En estos momentos, a la espera de que se cierre la fusión entre Orange y MásMóvil, esto dejará dos compañías de gran poder, la fusionada y Telefónica; y un tercero como Digi que no tiene límites en su crecimiento.

Por tanto, Vodafone se verá en una situación inusual para ellos. Además, tiene un gran reto por delante: cómo sacar rentabilidad a los 7 millones de accesos de cable (HFC) que tiene heredados de la compra de Ono.

A nivel de negocio, Vodafone y Zegona suscribirán otros acuerdos transitorios y a largo plazo para servicios que incluyen el acceso a la contratación, IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés), itinerancia móvil y servicios de operador.