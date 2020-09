Caixabank-Bankia: sin prima del 30% será la opa más barata en un año

15 de septiembre de 2020 (21:09 CET)

Si se cumple el calendario revisado, este miércoles los consejos de Caixabank y de Bankia deberían dar luz verde a una fusión en la que el primero absorberá al segundo y que dará vida al mayor banco de España. La operación no debería contar con un prima inferior al 30%, porque sería una oferta menos atractiva que las últimas que se han producido en la bolsa española y la bolsa española, de hecho, apuesta por un plus del 40% sobre la cotización media en los últimos seis meses de Bankia.

Aunque las negociaciones se han planteado siempre desde la cordialidad, como suele ser habitual en las fusiones amistosas, el precio (en este caso la ecuación de canje) sería una de las partes más complicada. Ni Caixabank puede justificar un sobreprecio relevante (implica diluir a Criteria y según varios medios poner en riesgo la estructura fiscal de la Fundación Bancaria La Caixa), ni Bankia aceptar una operación sin una prima atractiva, acorde con las que se han pagado anteriormente en el mercado y si puede ser tirando hacia lo más alto.

La integración se ha impulsado en un momento en que el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri cotizaba con un importantísimo descuento sobre su valor en libros y desde el primer momento los inversores ha puesto un suelo mínimo del 15% a la participación futura del FROB en la nueva Caixabank.

Y en esta operación el factor político es más relevante que en otras. No parece buena idea presentar un proyecto que no le encaje al Gobierno económicamente. La posible fusión ya no ha caído muy bien a la parte de la coalición de Unidas-Podemos, pero los motivos de descontento serían mayores si la operación se cierra a unos precios que no sean favorables para el Estado.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a que cualquier operación buscará maximizar el interés de los contribuyentes, por lo que es probable que esté más interesado en leer titulares sobre la interesante prima que el banco que lidera Gonzalo Gortázar ofrece.

Si la propuesta no le gusta, le bastaría con que el FROB votara en contra en la junta de accionistas; algo a lo no parece que ninguna de las partes quiera llegar.

Más peso para el Estado, más participación de Criteria

Si tal como adelantaba El País, el Banco Central Europeo (BCE) ha dado la venia a Criteria para aumentar su participación en Caixabank por encima del 40% de forma transitoria para facilitar la fusión, los consejos tienen más fácil poder dar pasos adelante y presentar una prima atractiva, que no se quede lejos de la más favorable que se ha visto en los últimos meses.

Una compensación más baja, en una operación que además en principio solo contará con un acuerdo de intercambio de acciones, podría quedarse un poco corta y herir algunas sensibilidades, teniendo en cuenta que las últimas opas en el mercado español han ofrecido primas elevadas y se han pagado en efectivo.

En el caso de Bolsas y Mercados Españoles (BME), SIX llegó a pagar un sobreprecio del 49% sobre la cotización media del holding que controla la bolsa y los mercados españoles en noviembre del año pasado. En la más reciente sobre MasMóvil, el plus que ofrecieron los fondos fue de un 27% sobre la cotización media en los seis meses anteriores.

Caixabank, en 2014, cuando realizó su primer intento -que se frustró- para comprar el portugués BPI solo ofreció una prima sobre la cotización media en el semestre del 2,6%. Si se toman como referencia solo los tres meses anteriores a la oferta, el sobreprecio fue del 39%.

En el caso de Bankia, poner sobre la mesa una prima del 30% sobre su cotización media mensual en seis meses equivaldría a valorar al banco en 1,29077 euros, aunque el mercado parece que apunta más alto, ya que Bankia cotiza a 1,3795 euros, que supone una plus del 39% y que diluiría a Criteria hasta el 29,6% del nuevo grupo.

Para llegar hasta el 30%, el holding solamente tendría que invertir 64 millones de euros acciones de Caixabank a los precios actuales en bolsa.