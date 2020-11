24 de noviembre de 2020 (18:00 CET)

El problema del paro juvenil en España no es ninguna novedad. Y desde hace varios años, las diferentes formaciones políticas que han pasado por el Gobierno no han sabido frenar la desocupación laboral de los más jóvenes. De hecho, según la OCDE el porcentaje de españoles que no tienen trabajo hasta los 34 años se eleva hasta el 42%.

Ahora, es el Banco de España quien alerta de la grave situación de nuestros licenciados universitarios más jóvenes. El supervisor ha emitido este martes un informe que afirma que en los últimos doce años, período comprendido entre la crisis financiera y la del coronavirus, se ha duplicado el paro de este segmento. Concretamente ha pasado de tener un 5,8% antes de 2008 a quedarse a tan solo dos décimas del 10% un año antes de la aparición del coronavirus.

Unas cifras que distan mucho de lo que ocurre en Europa. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Banco de España, el paro universitario de las personas que tienen una edad comprendida entre 30 y 34 años, apenas llega al 5,8% en la zona euro. Es decir, que nuestro país tiene un 4% más de desempleo de este nicho que el resto de los países en los que está la moneda única.

Menor calidad en nuestras universidades

Además, el Banco de España resalta que el elevado desempleo juvenil que azota nuestro país puede deberse a la menor cualificación de nuestros centros universitarios. “ La menor cualificación, por término medio, de los trabajos desempeñados por los jóvenes licenciados españoles sugiere que su nivel de desempleo comparativamente mayor que el de sus homólogos del área del euro podría obedecer, entre otros factores, a una menor calidad de la educación superior”, recalca.

En este sentido, el BdE también alerta que “no se puede descartar” la presencia de características estructurales de la economía que limitan la capacidad del mercado de trabajo para absorber adecuadamente los flujos de nuevos titulados superiores.

Elevado paro en Matemáticas o Educación

El supervisor bancario también describe el alto porcentaje de la población en paro con estudios universitarios en edades comprendidas entre 30 y 34 años. Los datos son excesivamente preocupantes en Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística, donde el desempleo se eleva hasta el 21%.

Mientras, el profesorado también registra elevados números, con un 15% de paro en el sector en 2018, última cifra registrada. Cabe recordar que los sindicatos alegan que en España hacen falta alrededor de 165.000 plazas en Educación para abarcar el regreso ordinario a los centros de la red pública.