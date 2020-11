10 de noviembre de 2020 (11:06 CET)

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha cargado duramente contra el Gobierno por la decisión de revalorizar las pensiones y subir los salarios de todos los funcionarios un 0,9%.

El líder de la patronal se ha preguntadola razón por la que se ha optado por incrementar ese porcentaje y no redondear al alza. “No entiendo muy bien ese 0,9%. Parece de oferta de grandes almacenes”, ha ironizado. Además, ha explicado que, de subir el salario, hubiera sido mejor una alza a “policías o sanitarios” y no a todo el conjunto de funcionarios puesto que “las arcas públicas no están boyantes”.

El presidente de la CEOE ha matizado que la subida “carece de sentido” porque a finales del año 2020, el IPC acabará en negativo (alrededor de un 0,9%) por lo que el poder adquisitivo de los funcionarios será “cercano al 2%” y el objetivo del Gobierno ha sido partidario de “ligar la revalorización de salarios y pensiones al propio IPC”.

Plan económico revisable

Durante el debate promovido por Nueva Economía Fórum, Garamendi también ha sido crítico con la gestión del Gobierno en cuanto a los plazos de finalización de los ERTEs o ayudas a las empresas. “Asegurar que todo acaba el 31 de enero genera desconfianza. Creo, además, que hasta el verano la situación en España no va a ir a mejor”.

Por eso, el presidente de la CEOE reconoce que sería “adecuado” realizar un plan económico “revisable cada quince días” para generar un marco de seguridad en las empresas.

Antonio Garamendi también ha recordado que se deben implementar medidas de empleo eficaz y ha adelantado que esta tarde agentes sociales y Gobierno se reunirán para abordar esta situación.

En contra de la subida de impuestos

Cuando ha sido preguntado por la subida de impuestos, el presidente de la patronal ha vuelto a dejar claro que la idea de aumentar la presión fiscal del Gobierno traerá “consecuencias negativas”.

“No es el momento de subir impuestos porque lo único que generará es desconcierto y presión fiscal a las empresas que lo están pasando mal”, ha subrayado. Además, ha remarcado que subir “Sociedades o IRPF no suele conllevar conseguir más recaudación”.

Presupuestos

Por último, Garamendi ha instado al Gobierno a que los Presupuestos Generales tengan fecha de caducidad de “año a año” y no se realicen “a largo plazo”. “Nos hemos acostumbrado a documentos presupuestarios de casi un lustro, y los PPGG deben renovarse cada año”.

A su vez, el líder de la patronal ha sembrado la duda en los mismos y asevera que “son más optimistas” de lo que debieran ser ya que Bruselas ya ha alertado que la recuperación será más lenta de lo que piensa el propio Ejecutivo.