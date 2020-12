01 de diciembre de 2020 (18:54 CET)

Los españoles nos dejamos 35.665 millones de euros en juegos de azar, apuestas y casinos en 2019. Dicha cantidad de dinero supone, nada más y nada menos, que el 3% de nuestro PIB.

No obstante, Cejuego, la patronal del sector, asegura que esta cantidad no puede ser considerada como real. Por ello, la industria dice que los españoles gastamos un tercio menos: 10.226 millones de euros en “juego real”. Es decir, la diferencia entre las cantidades jugadas menos los premios. Una visión, que por otra parte, no deja de estar sesgada.

Sea como fuere, las cantidades se incrementaron en ambas variables durante 2019, de acuerdo con el Anuario del Juego en España, presentado este mismo martes. La cifra del juego bruto en España, ha crecido en casi 300 millones de euros, de los 35.369 millones del 2018 a los 35.665 del año pasado. Si nos atendemos al “juego real”, la suma se incrementa en otros 300 millones de euros.

Generación de impuestos

“Tenemos que ser claros y concisos. Nuestro sector genera empleo, gracias a nuestros impuestos, se construyen hospitales”, José Antonio Gómez, sociólogo de la Universidad Carlos III.

"Las empresas de la comunidad de Madrid aportaron a las arcas de la región 157 millones, es decir -ha proseguido- más de tres inversiones como la del hospitales del tipo que se inaugura este martes, el de emergencias "Enfermera Isabel Zendal".

De acuerdo con la presentación de Cejuego, las autonomías recibieron 1.147 millones de euros en concepto de impuestos. Además, la patronal del sector indica que las casas de apuestas y de juego dan empleo a casi 85.000 personas.

La crisis del coronavirus

Aunque Cejuego no suele adelantar las previsiones de facturación y de situación del sector, el coronavirus ha marcado notablemente la actividad del mercado. Además, hay que recordar que el Ministerio de Consumo ha puesto la lupa sobre las casas de apuestas y se ha creado una nueva legislación para la regulación de la publicidad de éstas.

El director general de Cejuego , Alejandro Landaluce, calcula que los ingresos se han desplomado en torno al 50% hasta octubre a consecuencia de la pandemia. Las previsiones no son buenas y las empresas de juego creen que “la caída puede ser aún mayor” de aquí a final de año “porque los consumidores han vuelto a retrotraerse por las nuevas restricciones”.

“El sector del juego está viviendo momentos complicados, como el conjunto de la economía de España. Pero si algo nos dejó claro la anterior crisis, es que la industria del juego es una de las que más tarda en recuperarse. En 2019 aún no habíamos recuperado los niveles previos a la crisis económica de 2008 y ahora la situación es mucho peor”, ha asegurado Landaluce.

Por último, ha querido lanzar un mensaje a Alberto Garzón explicando que “el sector del juego online es residual” ya que apenas “se jugaron 776 millones de euros”, un 7,7% del total apostado.