Brecha de género en la Formación Profesional: un 11% de mujeres despierta interés en la informática

Curso tras curso en las aulas de Formación Profesional se sucede el mismo patrón a la hora de elegir qué estudiar por parte de hombre y mujeres. La brecha de género también está presente en las preferencias para comenzar a labrarse un futuro profesional.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Educación, “Igualdad en Cifras MEFT 2021” se ve como las preferencias, gustos y aspiraciones profesionales de uno y otro sexo son las mismas que años atrás. En Formación Profesional ellos siguen prefiriendo estudios sobre vehículos o electrónica.

Un dato muy llamativo: en el curso 2018-2019 la Formación Marítimo-Pesquera registró un 100% de hombres en su alumnado. Otras que registraron una notable diferencia ente hombres y mujeres son Electricidad y Electrónica (96,4% -3,6%), Fabricación Mecánica (97,4%-2,6%), Instalación y Mantenimiento (96,7%-3,3%), Madera, Mueble y Corcho (90,5%-9,5%) y Transporte y Mantenimiento de Vehículos (97,5%-2,5%).

Por parte de las mujeres, los estudios donde hay una mayor preferencia por su parte son Imagen Personal (81,2%-18-8%), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (61,5%-38,5%) y Textil, confección y piel (61%-39%). Después hay otras opciones de estudios donde hay más presencia femenina pero que hay una proporción más equilibrada entre ambos géneros como Comercio y Marketing (54,2%-45,8%) y Administración y gestión (50,5%-45,8%).

Pese a ello, en el curso 2011-2012 se registró un porcentaje en FP de mujeres de un 44,7%, una cifra que ha ido descendiendo progresivamente hasta este año, donde ha subido por primera vez en siete años, llegando a los 43,7%.

Gráfico sobre el porcentaje de mujeres matriculadas en Formación Profesional. Gráfico obtenido del Ministerio de Educación

Además, también se refleja que ellas se decantan más por sectores como los cuidados o la enseñanza: el Grado Superior en Sanidad cifra en un 75,9% o los estudios en Educación con un porcentaje de 77,9%. En cambio, los sectores más castigados por las mujeres son el tecnológico y el informático. En estos sectores el Grado Superior en Informática y Comunicaciones sólo consiguió atraer a un 11,6% de mujeres, acrecentando aún más la brecha de género en los estudios.

La tecnología sigue sin despertar interés

En muchos aspectos siguen estando visibles ciertos estereotipos sobre hombres y mujeres como puede ser el gusto por la tecnología. En este curso 2021-2022 únicamente un 10% de las matrículas en tecnología, ingeniería y matemáticas ha sido de mujeres.

Uno de los factores que puede deberse a que no despierte interés en ellas los estudios STEM (science, technology, ingieering and mathematics) puede deberse a la falta de referentes femeninos en estos sectores que no han estado presentes ni en los libros de texto de la etapa escolar ni han sido visibilizadas por los medios de comunicación, por lo que sus expectativas e interés se va reduciendo.

Las mujeres siguen teniendo preferencia por los sectores de la Educación o la Sanidad

Para promover su interés pueden promoverse diferentes iniciativas como Cátedra STEM Mujer avalada por la Universidad Pontificia Comillas, donde se realizan actividades e iniciativas dirigidas a promover su formación, ya sea con congresos, ponencias o talleres para que se animen a embarcarse en estudios de este tipo.

En diferentes eventos de ciencia es importante tener en cuenta eventos para las mujeres, por ejemplo, la Conferencia Internacional sobre Ciencia, Tecnología y Gestión que se celebra en Madrid incluye en su programa el Day for Women del próximo 4 de abril, un evento virtual para mujeres involucradas en el desarrollo de software. Esta iniciativa nace con el objetivo de desarrollar y crear una tecnología donde las mujeres puedan aprender, inspirarse, conectarse y animarse en los estudios STEM a través de experiencias femeninas de la mujer dentro de esta industria y con actividades de networking.

También hay instituciones públicas que comienzan a realizar iniciativas para inculcar a las niñas todo lo que pueden aprender de este tipo de estudios y que comiencen a ver referentes femeninos en este ámbito. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid organiza el próximo 12 de marzo, de forma gratuita, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón el Taller Infantil Marie Curie y sus aportes a la ciencia, donde realizarán experimentos científicos de manera lúdica reconociendo los aportes más importantes de una de las científicas más importantes de la historia.

Por eso, la formación desde una edad temprana e ir incentivando y fomentando su interés es fundamental para que cuando tengan que elegir su futuro laboral a través de la Formación Profesional no les tiemble el pulso para optar por carreras como la informática.