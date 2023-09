Atención desempleados: Cepsa lanza nuevas ofertas de empleo para jóvenes (y no piden experiencia)

Muchas veces los jóvenes con una amplia preparación académica sienten que no encajan en el mercado laboral. Hay ocasiones que en los reclutadores los consideran sobrecualificados, y en otras, la falta de experiencia juega en contra.

Pero por suerte hay iniciativas como la de Cepsa, que a través de su programa Challenging U abre la puerta a jóvenes graduados para trabajar diferentes puestos especializados de la empresa petrolera.

Cepsa ofrece casi 80 plazas para este año

Este año Cepsa incorporará a 78 jóvenes a este programa, de los que 48 podrán tener contrato en la compañía en pocos meses.

No solo podrán empezar su carrera profesional en los centros de Madrid, Palos de la Frontera y San Roque (Andalucía), sino que también tendrán acceso al posgrado de Gestión Empresarial de la Escuela de Organización Industrial.

El objetivo de Cepsa es que un 70% de las plazas sean ocupadas por mujeres. Foto Cepsa

De las 78 plazas abiertas este año, está abierta la convocatoria para cubrir 40 puestos este año

Según precisaron fuentes de Cepsa, el objetivo de esta iniciativa es “contar con una cantera de talento joven que contribuya a impulsar la estrategia de la compañía para liderar la transición energética”.

Impulso al talento femenino

Una clave del programa es impulsar el talento femenino, por ello el objetivo de Cepsa es incorporar al menos un 70% de mujeres. Y para fomentar la inclusión, también prevé que un 5% de sus plazas se destinen a personas con discapacidad.

Hasta ahora 250 personas han participado del programa, del cual el 70% sigue formando parte de la plantilla de la empresa.

Los perfiles que busca Cepsa

En esta última edición se han sumado una treintena de jóvenes graduados en Derecho, Economía, Comunicación, Administración y Dirección de Empresas.

En los próximos meses se incorporarán otros 48 graduados de diferentes titulaciones, que estarán destinados a áreas como corporativas como ESG, Finanzas o Tecnología; así como a las unidades de negocio Mobility and New Commerce (Movilidad y Nuevo Comercio) Commercial and Clean Energies (Comercial y Energías Limpias), Energy Parks (Parques Energéticos) y Química.

La próxima convocatoria ofrece 48 plazas para trabajar en Cepsa. Foto Cepsa

Por ejemplo, los puestos que ofrece Cepsa para este programa son los de Auditoría de Procesos y Riesgos, Ingeniero Técnico en Seguridad, TPS Tecnología Operativa, Ingeniero en Fiabilidad, Analista de Estrategia o Técnico Junior de Finanzas, entre otros.

Leer más: Cepsa gana 742 millones en el primer semestre de 2023 tras la venta de activos en Abu Dabi

En los perfiles, Cepsa indicó que busca “personas proactivas con alto potencial, entusiasmo por el trabajo en equipo y comprometidas con la transformación energética”.

Requerimientos académicos y profesionales

Los que quieran aspirar a las plazas que abrirán en breve necesitan tener un nivel alto de inglés, un buen expediente académico, disponibilidad para viajar, haber tenido al menos una experiencia internacional y demostrar que están comprometidos con la transformación energética.

Por parte de la empresa, una vez que es admitido en el programa, ofrece un contrato laboral indefinido, una remuneración “competitiva”, y beneficios económicos y sociales como parking, comedor o flexibilidad horaria.