La formación en TIC, una gran oportunidad laboral para los próximos años

La pandemia ha cambiado muchos hábitos tanto a nivel personal como profesional. Uno de ellos es todo lo referente a los perfiles tecnológicos y a la digitalización, donde se integran los perfiles de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que han experimentado un gran impulso en el mercado laboral ya que todas las ofertas de trabajo exigen tener este tipo de competencias.

Ya sean start-up, multinacionales, pymes o autónomos han tenido que actualizar sus herramientas digitales para mejorar y mantener sus prestaciones profesionales. Pero, sobre todo, esta digitalización ha sido clave, sobre todo, para no perder posicionamiento y caer en el olvido ya que, si no hay presencia en el entorno digital, no existe el negocio.

Escasez de perfiles tecnológicos

La pandemia llegó en un momento en el que las pymes no habían alcanzado una total digitalización y no estaban al día en ecommerce, Big Data o ciberseguridad. Además, según el informe publicado por Deloitte y Vodafone, España debe aumentar en más de 1,39 millones el número de especialistas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para cumplir con los objetivos digitales que ha establecido al Comisión Europea.

Basándose en el informe, la falta de especialista en TIC impide avanzar en los objetivos propuestos de la Década Digital. Lo que abre un debate sobre si Europa conseguirá crecer tecnológicamente hablando para poder liderar a nivel global.

De los 27 países que forman parte de la Unión Europea, el número de especialistas en TIC asciende a 8,43 millones, siendo Alemania, Irlanda y Hungría los países en los que más ha aumentado durante 2021. Respecto a España, el número de especialistas en este sector solo ha aumentado un 2% ente 2019 y 2020.

Digitalización de las pymes

La actividad digital de las pymes se ha estabilizado en los últimos cinco años, con un crecimiento medio del 2%. Por parte de España se aleja un 1% del objetivo para 2030. En 2021, las pymes contaban con una digitalización del 66%, mientras que en 2019 se llegó al 67. Por eso, la CE ha marcado el objetivo de que España tiene que aumentar sus prestaciones 24 puntos, hasta llegar a una puntuación de 90.

Es por eso, que David Sola, director de Regulación, Relaciones Institucionales y Fondos Europeos de Vodafone España, explica: “Es fundamental para España que las empresas, organismos e instituciones continúen la senda de la digitalización para lograr los objetivos de la Década Digital”.

“Cada vez son más necesarios perfiles de especialistas en tecnología de la información y comunicaciones que impulsen esta transición hacia una economía y sociedad en la que empresas y ciudadanos se beneficien de mayores oportunidades digitales”, apunta el propio Sola.

Por eso, se presenta una gran oportunidad laboral en todo lo referente a compartir datos, ya que es indispensable garantizar que todos los datos sean accesibles y seguros y que, además, ayuden a seguir construyendo este ecosistema digital.

Es por eso que una opción a tener en cuenta para la formación es todo lo relacionado con la digitalización, el Big Data y la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Es por eso que el SEPE ha creado una serie de cursos para poder afrontar los cambios tecnológicos y avanzar hacia la transformación digital y mejorar las competencias digitales.