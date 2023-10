Adiós a uno de los deseos de Florentino Pérez para 2024: quiere jugar en el Real Madrid pero apunta a la Premier

Florentino Pérez continua buscando opciones que puedan llegar al real Madrid para reforzar el ataque ante lo que pueda pasar con el futuro de Kylian Mbappé. En la directiva manejan varias opciones, pero en las últimas horas se ha podido conocer que una de ellas estaría más cerca de aterrizar en la Premier League.

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, estaba siendo seguido muy de cerca por el Real Madrid, sin embargo, todo parece apuntar a que terminaría en el Tottenham. Ha sido su propio agente quien ha reconocido el interés del club en su fichaje y se espera que intenten cerrar la operación en los próximos mercados.

Florentino Pérez durante la Asamblea de Socios del Real Madrid

Su faceta goleadora lo ha colocado en la orbita de grandes clubes como Real Madrid, Chelsea o Tottenham. Tiene más goles que Haaland y Mbappé en esta temporada y eso provocó que Florentino Pérez estuviese muy pendiente a su situación. La opción de vestir la camiseta blanca parecía ser una de sus favoritas, pero jugar en la Premier League podría ser una oportunidad importante para su carrera.

Por ahora el jugador no ha rechazado la alternativa de la Premier League y en estos momentos la opción de que juegue en el Tottenham es la que coge más fuerza a pesar de sus deseos por jugar en el Real Madrid. Florentino Pérez estaría muy cerca de perder la oportunidad de hacerse con su fichaje en 2024, por lo que tendrá que reaccionar rápido si quiere asegurarse su llegada.

Florentino Pérez bajando de un avión

¿Añadirá una cláusula para firmar con Florentino Pérez en un futuro?

Giménez renovó co su club recientemente, de ahí que pidan 50 millones por su traspaso. Florentino Pérez estaba dispuesto a pagarlo, pero el Tottenham parece ser el favorito para cerrar la operación en estos momentos. Sin embargo, esto no hará desaparecer sus deseos por jugar en el Real Madrid, por lo que no se descarta que, en caso de firmar con el conjunto londinense, añada alguna cláusula en su contrato que facilite su llegada a la capital española en un futuro.