Ancelotti estalla contra una de las leyendas del Real Madrid: está harto de su actitud y crece la tensión

Carlo Ancelotti ha recibido en las últimas horas una información sobre uno de los jugadores del Real Madrid que no ha gustado nada en los despachos de Valdebebas. El técnico italiano se ha mostrado muy cabreado con lo sucedido y la relación entre ambos cada vez parece estar más rota.

El jugador en cuestión es Luka Modric, quien participó con la Selección de Croacia en el partido ante Gales en el día de ayer. Según ha podido informar Defensa Central, en el Real Madrid se enteraron por parte del seleccionador croata, Zlatko Dalić, de que el centrocampista tenía molestias antes de jugar el encuentro.

Esto no ha gustado nada en el Real Madrid, especialmente a Ancelotti, ya que en el club blanco no recibieron ningún comunicado por parte del futbolista ante una supuesta dolencia. Modric estaba dispuesto a jugar el encuentro, en el que terminó saliendo como titular, forzando su situación.

Carlo Ancelotti en el banquillo del estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Esto podría suponer que al volver con el club su rendimiento no estuviese al mejor nivel y en el Real Madrid no entienden como Modric ha podido tener este tipo de comportamiento. Ya intentaron que dijese adiós a la Selección de Croacia antes de firmar su renovación el pasado verano para no sufrir riesgos de lesiones.

El jugador decidió continuar con el combinado nacional y el club al mismo tiempo y ahora en el Real Madrid consideran que no está al máximo nivel, de ahí que haya dejado de ser un fijo en el once titular de Ancelotti. Este último gesto de Modric ha sentado muy mal al de Reggiolo, quien ha decidido no llamar ni al jugador ni a la Selección de Croacia para pedirles un cambio de ritmo.

“No pienso llamar a nadie, aquí todos somos profesionales”, han sido las palabras que ha transmitido Ancelotti al respecto, considerando que Modric tiene la suficiente madurez para tomar las decisiones que él considere necesarias.

Luka Modric celebra su gol, cuarto del equipo ante el Elche CF. EFE/JUANJO MARTIN

Ancelotti cada vez está más harto de su actitud

Este último gesto no ha gustado nada al técnico italiano. En el Real Madrid no entienden la actitud del jugador y cada vez están más hartos de sus comportamientos. La relación de Modric con el club no pasa por su mejor momento, ya que el centrocampista no se siente nada cómodo con la poca importancia que tiene en los planes de Ancelotti, por lo que ya ha empezado a pensar en su salida en el próximo mercado invernal.

Este último gesto con la Selección de Croacia podría anunciar su adiós al Real Madrid en enero y Ancelotti esperará a su regreso para poder hablar cara a cara con él acerca de su situación.