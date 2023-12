La Selección Argentina ya se prepara para el adiós de Leo Messi y toma una decisión con su dorsal

Leo Messi se ha convertido en toda una leyenda del fútbol argentino después de consagrarse como Campeón del Mundo. Era una cuenta pendiente que tenía para poner la guinda a su gran carrera. Ahora se encuentra en el Inter de Miami jugando sus últimos partidos antes de colgar las botas.

Con la Selección Argentina todavía tiene opciones de seguir haciendo historia. Este verano jugará la Copa América, pudiendo revalidar el título que levantó en 2021. Ha confesado que le encantaría llegar al Mundial de 2026, pero es consciente de que no será fácil, pues la edad no perdona.

Lionel Messi celebra un gol en un partido ante Perú. EFE/Paolo Aguilar

Para cuando llegue ese último partido de Messi con la albiceleste, El Chiqui Tapia, presidente de la AFA, ha anunciado cuál será el homenaje que harán para recordar para siempre al histórico jugador. Primero retirarán el dorsal número diez, un gesto que tendrá un significado especial para la familia de Maradona.

Maradona y Messi ya son leyenda del fútbol argentino

Para la población argentina, Messi era un gran jugador, pero no era la leyenda que fue Diego Armando Maradona. Esto lo determinaba el papel que ambos habían tenido en la Selección. Hasta ese momento, el argentino no había ganado nada con la absoluta, pero la llegada de Lionel Scaloni lo cambió todo.

Diego Armando Maradona levanta la Copa del Mundo

La primera alegría llegó el verano de 2021, levantando la Copa América en el Maracaná. Este trofeo comenzó la época dorada de la selección liderada por la pulga. La mayor alegría llegó un año después en Qatar, donde lograron ganar a Francia en la final y levantar un trofeo muy esperado.

En este torneo, Messi se echó al equipo a su espalda y siendo el MVP, se reconcilió con todo un país que veía como triunfaba en sus clubes sin éxito en la Selección. Ahora ya no hay muchas dudas y aunque no saben con quién quedarse, ya no dudan de que es una de las mayores leyendas.

Leo Messi celebra con la afición argentina en Qatar

Cuando se retire, tendrá por siempre un recuerdo. Habrá otros futbolistas, pero ninguno podrá vestir un número que será recordado por todos con la mirada puesta en dos extraordinarios futbolistas que hicieron historia con la elástica albiceleste.