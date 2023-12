Jamal Musiala, la última petición de Jude Bellingham a Florentino Pérez que cuesta 100 millones 

Jude Bellingham es ahora mismo la estrella del Real Madrid. A pesar de no haber jugado nunca en España, no ha necesitado periodo de adaptación y desde el principio se ha convertido en el goleador del equipo. Desde que se fuera Cristiano Ronaldo en 2018, los madridistas no habían tenido una estrella de este calibre.

Florentino Pérez está muy contento con el rendimiento del británico, demostrando a todos que pagar más de 100 millones por él no fue ninguna locura. Eso sí, ni mucho menos el ex del Borussia Dortmund será el único bombazo de la década y ya prepara un fichaje estrella para la próxima temporada.

Florentino Pérez durante la Asamblea de Socios del Real Madrid

Aunque ver a Erling Haaland o Kylian Mbappé con la elástica blanca es el sueño de cualquier madridista, Bellingham tiene otras preferencias que ya ha confesado al presidente. Le encantaría que Jamal Musiala fuera la próxima incorporación. El alemán tiene una extraordinaria relación con el de Reino Unido.

Leer más: El Real Madrid se harta de las dudas de Mbappé y coloca a Haaland como la nueva prioridad para verano

Musiala muestra dudas con el Bayern y Bellingham lo ve posible

El joven futbolista alemán lleva tiempo en el radar del Real Madrid, pero su precio y contrato en el Bayern de Múnich impedian que los blancos pudieran meterse en la puja. Ahora los bávaros no atraviesan su mejor momento y a Musiala le han comenzado a surgir dudas que podrían hacerle cambiar de equipo en verano.

Jude Bellingham al término del partido de la octava jornada. EFE/David Borrat

Aprovechando que Florentino Pérez negociará con los alemanes por Alphonso Davies, podría meterse de lleno para tentar al deseo de Bellingham. Su precio será de 100 millones, una cantidad millonaria que solo pagan por jugadores de máximo nivel. Cierto es que Jamal es uno de los mejores jóvenes del mundo.

Firmándole, el Real Madrid daría un bombazo en el mercado de fichajes. Tendría a uno de los mejores y un refuerzo de muchas garantías para liderar la próxima década. Teniendo en cuenta que Toni Kroos y Luka Modric están ante su última temporada, un jugador de este nivel será la mejor de las noticias.

Jamal Musiala celebra un gol con el Bayern de Múnich en Champions League

Planteada la opción a Carlo Ancelotti, el técnico ha confesado que le encanta, dando su total aprobación a que la operación salga adelante. Todo dependerá de Musiala, quien tendrá que tomar una decisión respecto a su futuro cuanto antes.