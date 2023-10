Benzema podría ser clave en la próxima salida del Real Madrid: le está intentado convencer para jugar en Arabia Saudí

Karim Benzema ha pasado de ser un jugador clave en el Real Madrid a poder ser una de las piezas que influiría en la salida de una leyenda del club en 2024. El francés decidió probar suerte en Arabia Saudí el pasado verano y uno de los jugadores de la plantilla podría seguir sus pasos.

Son varios los jugadores del Real Madrid que se encuentran entre los objetivos del Real Madrid. Luka Modric o Toni Kroos son algunas de las leyendas madridistas que sigue la liga árabe y que se estarían planteando su adiós en el próximo mercado invernal al haber pasado de ser fijos en el once titular a convertirse en suplentes habituales.

Karim Benzema celebra un gol con el Real Madrid

Sin embargo, ninguno de ellos sería el que se podría ver influenciado por Benzema. Según ha informado Pipi Estrada en El Chiringuito, el francés está trabajando para convencer a un jugador del Real Madrid para que vaya al Al-Ittihad y ese objetivo sería Nacho Fernández.

El defensa no se siente cómodo en el Real Madrid a pesar de que hace meses que ha renovado hasta junio de 2024. Ancelotti le prometió que tendría más minutos que en las temporadas anteriores y eso por ahora no se ha cumplido, por lo que habría empezado a plantearse su adiós en el mercado invernal, teniendo Arabia Saudí como opción. El Al-Itihad no sería el único interesado en su fichaje, el Al-Nassr también ha pensado en su incorporación, pero la figura de Benzema podría ser clave para que rechace al club de Cristiano Ronaldo.

Nacho durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. EFE / Rodrigo Jiménez.

Benzema y Nacho ¿Reencuentro en Arabia Saudí?

Benzema podría ser clave para que termine aceptando esta propuesta. Considera que su fichaje podría dar un salto de calidad a la plantilla del Al-Ittihad y ambos podrían volver a reencontrarse en Arabia Saudí unos meses después de la salida del francés. ‘El Gato’ ya está trabajando para que este movimiento se pueda hacer realidad y la continuidad de Nacho en el Real Madrid más allá de enero dependerá de los minutos que tenga en los próximos partidos.