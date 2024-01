Las nuevas botas de Kylian Mbappé en colaboración con Nike que puede ser tuyas por 250 euros 

Kylian Mbappé empieza el 2024 como jugador libre de negociar con cualquier otro equipo. Su contrato con el Paris Saint-Germain finaliza el próximo mes de junio y aunque tiene un año más opcional en su contrato, al no haberlo aceptado aún, tiene la libertad de escuchar ofertas sin incumplir las normas.

Paralelo a su futuro, ha estrenado el año nuevo con una botas en colaboración con Nike, la marca que le viste. Hasta ahora no tenía una gama de zapatos como si han tenido Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El diseño es similar a unas TN Air Max, pero en vez de ser para el día a día, diseñadas para jugar al fútbol.

Kylian Mbappé is repping new boots inspired by Nike TN Air Max 📸 pic.twitter.com/KiGEO6oNwD

— B/R Football (@brfootball) January 2, 2024