La bronca de Carlo Ancelotti a Rodrygo que no se vio en el partido de Supercopa ante el Atlético de Madrid

Carlo Ancelotti consiguió llevarse la victoria en el partido de la Supercopa de España que enfrentó al Real Madrid con el Atlético de Madrid. Los merengues se han clasificado para la final después de un sufrido 5-3 en el Al-Awwal Stadium, pero el técnico italiano no dudó en reprochar a sus jugadores los errores que habían tenido.

Una de las actuaciones que menos gustó al de Reggiolo fue la que tuvo a Rodrygo Goes como protagonista. Fue en el primer gol de los rojiblancos, cuando Mario Hermoso remató de cabeza y anotando el primer gol del partido.

Según ha informado Defensa Central, en el descanso del partido Ancelotti puso ese gol a sus jugadores en el vestuario e hizo varias correcciones, destacando la mala defensa que hizo el brasileño y que provocó que el Atlético de Madrid estrenase el marcador.

Carlo Ancelotti, durante el partido de LaLiga ante el Sevilla FC. EFE/José Manuel Vidal

El italiano considera que Rodrygo no hizo absolutamente nada por frenar a Mario Hermoso y antes de salir a la segunda parte quiso dejarle claro que eso no se podía repetir, a pesar de que no tiene mucha experiencia en defensa, y que tenía que cambiar la actitud.

“Oye, no me j… por lo menos tienes que ir a molestar al rival, no puede ser”, fueron las palabras con las que Ancelotti se dirigió para remarcarle el error que había tenido y que podría haber provocado que el Real Madrid no pasase a la final del torneo si no llega a ser por los goles de Ferland Mendy, Carvajal, Rüdiger, Joselu y Brahim.

Carlo Ancelotti ofrece una rueda de prensa. EFE/ Javier Lizon

Rodrygo reconoce su error ante Ancelotti

Tras las palabras de Ancelotti el jugador simplemente asintió con la cabeza, sin dar ninguna respuesta verbal más, un gesto con el que parece reconocer que su error fue clave para el Atlético de Madrid inaugurase el marcador en Al-Awwal Stadium con el gol de Mario Hermoso y el cual es consciente que no se puede repetir si quiere seguir siendo una estrella en el Real Madrid.

