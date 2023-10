El coche más caro que Cristiano Ronaldo guarda en su lujoso garaje: solo existen 10 en todo el mundo

Cristiano Ronaldo es conocido no solo por su trayectoria futbolística si no por mostrar sus lujosos y excéntricos caprichos en sus redes sociales. El portugués ha dejado claro que no escatima en gastos y así se puede observar en el gran garaje que atesora o en la nueva casa que tendrá en Portugal, en la que ya habría invertido 32 millones de euros.

Pero más allá de los relojes y sus lujosas viviendas hay una de las pasiones de Cristiano Ronaldo que destaca por encima de todas. El delantero es un amante del motor y la velocidad y así lo ha demostrado con sus inversiones en automóviles. Según ha informado Minuto en Cancha, el coche más caro que tiene el ex del Real Madrid es un Bugatti Centodieci valorado en unos 8,9 millones de dólares.

Se puede calcular que el valor del garaje de Cristiano Ronaldo supere los 21 millones de euros. El luso es un gran seguidor de la marca Bugatti, ya contaba con un Bugatti Chiron y un Bugatti Veyron en propiedad, pero no quiso dejar escapar la oportunidad de hacerse con uno de los coches más exclusivos del planeta.

Cristiano Ronaldo en su presentación con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo tiene uno de los vehículos más rápidos

En 2021 solo se pusieron a la venta 10 ejemplares del Bugatti Centodieci en todo el planeta y uno de ello se encuentra en el garaje del portugués. Se trata de un lujoso vehículo con diseño futurista que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,4 segundos.

Es uno de los vehículos más rápidos que existen. Cuenta con un motor W16 de 8,0 con 1600 CV y puede alcanzar una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, una ganga que no está al alcance de cualquiera y Cristiano Ronaldo no ha querido perder la oportunidad de poder tener.