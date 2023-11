Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en guerra con la Agencia Tributaria: investigados por realizar prácticas ilegales

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son dueños de todo un imperio cuyo patrimonio es absolutamente incalculable. El futbolista del Al-Nassr ya es todo un empresario, después de abrir diversos proyectos como una cadena de hoteles, adquirir un grupo audiovisual o una clínica de implantes capilares.

Con esta última es con la que más problemas está teniendo después de que la Agencia Tributaria de España se haya puesto a investigarlos. Aunque Insparya es propiedad del luso, la murciana consta como administradora, por lo que es una parte fundamental de este negocio que tiene clínicas en España, Italia y Portugal.

Cristiano Ronaldo durante el partido de la Liga de Naciones ante España. EFE/Jose Manuel Vidal

En 2018, Cristiano Ronaldo tomo la decisión de abrir su primera clínica de Insparya Hair Medical Clinic. Para el estreno de su primer gran negocio, eligió Madrid, concretamente la zona del Viso, una de las más lujosas de la capital. Esta clínica de implantes capilares cuenta con 2500 metros cuadrados y 18 quirófanos.

Cristiano Ronaldo no está cobrando el IVA a sus clientes

Desde que abrió su primer local en Madrid, la clínica ha sido todo un éxito. No obstante, la Agencia Tributaria les está investigando debido a que, en las facturas, no están cobrando el 21% de IVA exigido. Esto no lo hacen debido a que, en España, los servicios médicos quedan exentos de este impuesto.

Cristiano Ronaldo con rostro pensativo

El problema es que dentro de los servicios médicos en los que no se incluyen el IVA están el diagnóstico, prevención, tratamiento y cura de dolencias y enfermedades. Los trasplantes capitales están considerados cirugía estética, una práctica que sí incluye el Impuesto Sobre el Valor Añadido.

Según ha informado El Confidencial, Cristiano Ronaldo estuvo desde 2019 hasta 2021 sin cobrar el IVA a sus clientes, por lo que la justicia abrió un expediente a la sociedad para tratar de erradicar esta situación. Este problema solo lo ha tenido en sus clínicas de España, ubicadas en Valencia, Marbella, Madrid y Bilbao.

Cristiano Ronaldo celebra un gol en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/Raúl Caro.

Desde un primer momento, Insparya se ha catalogado como un centro de cirugía estética, pues consideran que estos tratamientos capilares parten de una motivación voluntaria del cliente para verse mejor. El futbolista y la celebrity todavía no se han pronunciado sobre este asunto.