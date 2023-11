Las curiosidades que seguro no conoces sobre Bellingham: así el futbolista que maravilla al mundo entero

Jude Bellingham es el jugador de moda con trece goles en su primera temporada con la elástica del Real Madrid. Con tan solo 19 años se ha convertido en uno de los fichajes más caros de la historia del Real Madrid, y no es para menos, pues a su edad, ya ha superado todo tipo de récords. Es el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta de Inglaterra y con el Birmingham City.

El centrocampista nació en el año 2003 en Stourbridge, una pequeña ciudad cerca de Birmingham. Su familia es amante del fútbol y tanto él como su hermano menor, Jobe, quisieron seguir los pasos de su padre, quien, además de ser policía, jugó semi profesionalmente. Su madre trabaja como Trabajadora Social.

Jude Bellingham celebra su gol durante el partido correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga. EFE/Lavandeira

Sus primeras patadas las dio a los cuatro años, cuando comenzó a jugar en el Hale Rangers FC. Años después, su talento llegaría hasta la academia de tecnificación de Steven Gerard y comenzaría a hacer carrera en el Birmingham City. Debutó con 16 años y fue vendido al Borussia Dortmund por 25 millones.

Bellingham pudo compaginó su carrera profesional con sus estudios

Jude Bellingham se convirtió en el fichaje más caro de un futbolista que aún no tuviera 18 años, rompiendo récords desde bien pronto. Pronto se adaptó a la Bundesliga y consiguió anotar su primer gol el 21 de noviembre de 2020. Se proclamó como el jugador más joven en debutar y anotar en Champions.

Jude Bellingham en el partido amistoso ante la Juventus en Orlando. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Mientras comenzó a jugar en la élite, estudiaba la educación secundaría. Esto no le supuso ningún problema, ya que Bellingham es un chico muy aplicado e inteligente. Consiguió graduarse con una nota media de nueve. En cuanto al idioma, no tardó en aprender alemán, por lo que se espera que el español no le cueste demasiado. Ya ha hecho buenas migas con sus compañeros y cada vez se le ve más suelto con el idioma.

Su gran nivel no pasó desapercibido en Inglaterra y tras pasar por las categorías inferiores, debutó con la absoluta con 17 años y 137 días. Su ídolo de infancia fue Steven Gerard. Admite que una de sus mayores inspiraciones es Kevin De Bruyne, futbolista con quien podría haber jugado de aceptar la propuesta del Manchester City. Ahora en el Real Madrid tiene a Luka Modric y Toni Kroos como reflejo.

Jude Bellingham celebra su segundo gol durante el partido de la segunda jornada de LaLiga. EFE/ Carlos Barba

Por último, cabe señalar que Jude Bellingham es un chico muy humilde y solidario. En el año 2020, en plena pandemia, donó 10.000 libras para ayudar a las familias más desfavorecidas. Además, ha sido colaborador de otras campañas en contra del racismo y la discriminación en el fútbol.