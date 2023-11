El delantero estrella que quiere el Barça en verano: sigue sin renovar y negociarán para pagar menos de 70 millones

El Barça comienza a establecer un plan para la próxima temporada y en la entidad tienen claro que es primordial reforzar el ataque después de ver como Robert Lewandowski está bajando considerablemente su nivel. El problema es que ya tiene una edad y de cara al futuro será necesario un jugador nuevo.

Según ha informado Fabrizio Romano, Deco ha puesto sobre la mesa el nombre de Leroy Sané, delantero del Bayern de Múnich que finaliza contrato en 2025. Tanto Joan Laporta como Xavi Hernández han considerado la opción del alemán como una de las mejores.

Leroy Sané durante su etapa en el Manchester City

Es un jugador goleador, con carácter y con un estilo que se adapta a la perfección al del Barça. En el conjunto alemán no tiene los minutos que le gustaría y por eso no ha renovado su contrato. Si los bávaros quieren sacar rédito por él, se verán obligados a negociar en el próximo verano.

El Barça tendrá que hacer caja para poder afrontar el fichaje

Ahora mismo, Leroy Sané tiene un precio de salida de 70 millones, una cantidad que no podrán pagar en Can Barça. La misión de Deco es tratar de disminuir un poco el precio, negociando con el Bayern, quienes tienen la urgencia de venderlo para que no se marche gratis.

Joan Laporta y Xavi Hernández asisten al acto de despedida de Jordi Alba. EFE/ Quique García

Ahora bien, sean 70 o 50 “kilos” lo que pidan por el atacante, los azulgranas tendrán que hacer caja. Raphinha o incluso Frenkie de Jong se postulan como los futbolistas con los que podrían ingresar una gran cantidad de millones. El holandés sigue sin aceptar la renovación, además de no aceptar la reducción salarial.

Otro aspecto que tratarán de explotar en el Barça es la relación con Volker Struth, agente del jugador. En diversas ocasiones ya han negociado con él y quieren tenerlo de su parte para que ayude a presionar. Ya se han sentado con él últimamente para tratar el futuro de Marcos Alonso.

Xavi Hernández durante la rueda de prensa previa al partido ante el Celta. EFE/Enric Fontcuberta.

Para saber si el Barça logra el que puede ser uno de los bombazos del mercado, habrá que esperar al mes de junio, momento en el que empezarán las negociaciones. Todo dependerá de las ventas y de la fortaleza que puede mostrar el Bayern.