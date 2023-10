El fichaje que tiene dividido al Real Madrid: es una locura lo que tienen que pagar y surge una nueva opción

El Real Madrid sigue buscando un delantero de garantías para la próxima temporada. El principal objetivo sigue siendo Kylian Mbappé, pero las dudas sobre lo que pueda pasar con su futuro hace que desde el club blanco empiecen a barajar otras opciones.

El problema es que la que más gusta a Florentino Pérez, en caso de que no termine llegando el francés, parece no convencer a todos los miembros de la cúpula madridista. Según ha informado Defensa Central, en el Real Madrid no todos están convencidos con el fichaje de Erling Haaland.

Haaland celebra la Champions League en Estambul. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Haaland ha pedido tiempo al Manchester City para dar una respuesta a la última oferta de renovación que su club le ha puesto sobre la mesa. Tiene contrato con los ‘citizens’ hasta 2027, pero este gesto ha provocado que muchos empiecen a pensar que la verdadera razón es el Real Madrid.

El próximo verano se activa la cláusula de su contrato por la que podría poner rumbo al Santiago Bernabéu a cambio de 200 millones de euros. Florentino Pérez está dispuesto a pagarlo si el fichaje Mbappé se hace imposible, pero otros miembros de la directiva consideran que esa inversión demasiado grande.

Esto ha provocado que desde el club empiecen a sondear otras opciones y precisamente es un compañero de Haaland en el Manchester City la alternativa que cada vez está ganando más peso en los despachos de Valdebebas.

Florentino recibe una llamada telefónica en los aledaños del Santiago Bernabéu

La nueva opción que baraja el Real Madrid

Desde el club blanco habrían empezado a pensar en el fichaje de Julián Álvarez. El argentino ha firmado un buen comienzo de temporada y su fichaje sería más asequible que el del noruego, por lo que su nombre ha empezado a sonar con fuerza en el Real Madrid. Esta opción ya lleva meses en la agenda, pero no ha sido hasta ahora cuando se han empezado a plantear su fichaje más seriamente.

Consideran que su juego podría encajar muy bien en el Real Madrid y su proyecto de futuro. En el club blanco están divididos en estos momentos con esta situación, pero lo que tienen claro es que la gran prioridad para 2024 sigue siendo Mbappé.