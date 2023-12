Florentino Pérez da luz verde a la salida de Alaba al final de la temporada pero pone una condición

Florentino Pérez se está planteando la salida de David Alaba al final de la temporada. El austríaco tiene contrato con el Real Madrid hasta 2026 y, aunque los planes iniciales del presidente pasan por que termine ese acuerdo, estaría dispuesto a dejarlo marchar si se cumple una condición.

Según ha informado Don Diario, desde el Real Madrid podrían abrirle la puerta de salir al final de la temporada si encuentran un relevo de garantías en el mercado de verano. Florentino Pérez no quiere quedarse en blanco y solo así estaría dispuesto a aceptar su venta.

David Alaba durante un entrenamiento con el Real Madrid

El rendimiento de Alaba ha caído desde que empezó la temporada y la directiva ya ha empezado a valorar su venta, siendo el equipo en el que juega Karim Benzema el principal interesado en su fichaje. El Al-Ittihad está dispuesto a pagar 20 millones para cerrar la operación y Florentino Pérez no ve con malos ojos el movimiento.

La operación sería muy beneficiosa tanto para el jugador como para el Real Madrid, ya que ambas partes conseguirían una buena cantidad económica. Todavía no se puede dar nada por cerrado, pero si su rendimiento no mejora hasta el final de la temporada no tendrían problema en dejarlo marchar.

Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. EFE

Florentino Pérez piensa en su venta, pero Alaba quiere seguir en el Real Madrid

El principal escollo que podría dificultar cerrar la operación es que los planes del austríaco pasan por seguir jugando con la camiseta blanca a pesar de que en Arabia Saudí le ofrezcan un mayor salario.

Desde su llegada ha dejado buenos resultados, pero lo cierto es que esta temporada su rendimiento ha sufrido un importante bajón, pero Florentino Pérez tiene claro que si esta situación no cambia y encuentran un sustituto de garantías le abrirán la puerta de salida.

