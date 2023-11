Llega la navidad y Georgina Rodríguez no escatima en gastos: ha montado una pista de hielo gigante en su mansión 

Georgina Rodríguez ha aprovechado el parón de Selecciones para decorar la mansión que tiene junto a Cristiano Ronaldo. Todas las navidades decoran su hogar con típicos navideños para crear una villa llena de magia. Este año ha incorporado un nuevo espacio en su jardín que ha sido criticado por muchos.

A través de sus historias de Instagram, la modelo ha mostrado diversos objetivos navideños de gran tamaño para colocarlos por su jardín. Podemos ver unos regalos, una estrella, un Papa Noel y un reno. Todas ellas cuentan con iluminación para dar un toque especial y que todos los vecinos puedan verlo.

Georgina Rodríguez en un evento de moda

Ahora bien, este decorativo es bastante común y Georgina ha querido ir un paso más allá y poner en el patio de la mansión un espacio muy navideño para divertirse con su familia y amigos. Para acompañar a todo esto, ha traído una tradición muy española a Arabia Saudí: los churros con chocolate.

Georgina pone en su jardín una pista de hielo que genera multitud de críticas

La joya de la corona de la villa navideña de la familia es una gran pista de hielo que han probado todos los miembros de la familia. Este decorativo ha podido costarles una millonada, teniendo en cuenta que las temperaturas de Riad no son las más adecuadas para mantenerlo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo posan en sus vacaciones

Muchos usuarios critican habitualmente a la pareja por mostrar en Redes Sociales su lujoso estilo de vida. En este sentido, la nueva decoración navideña de Georgina le ha puesto en el punto de mira. Creen que no es necesario que muestren todo aquello que les sucede en su día a día.

Lejos de todas las críticas, al ritmo de “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey, ha compartido un video disfrutando con su familia y amigos de la nueva pista de hielo. La pareja está en un gran momento después de los diversos rumores de crisis.

Estas serán las segundas navidades que Gio y Cristiano Ronaldo pasen juntos en Arabia Saudí. El portugués es feliz en el Al-Nassr y la influencer ha encontrado en el país un gran potencial para ampliar su popularidad, realizando diversas colaboraciones con marcas de lujo.