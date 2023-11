¿Reconciliación entre Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro? El gesto con el que se ha ganado a la familia de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, no han tenido una relación fácil durante estos años. Ha habido gestos de la murciana que no le han gustado, así como actitudes de la portuguesa que no han sido de su agrado. Pero el último gesto que ha tenido podría haberlo cambiado todo.

En los últimos días, Hugo Aveiro, hermano del futbolista luso, ha celebrado en familia el 25 aniversario de su boda. Este evento celebrado en Madeira, ha contado con la presencia de todos los miembros, a excepción de la de Jaca y el cinco veces Balón de Oro.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo posan durante los premios MTV European Music Awards (EMA). EFE/Raúl Caro Cadenas

Aunque les hubiese encantado acudir, Cristiano Ronaldo tenía compromisos deportivos con el Al-Nassr y Georgina tenía que grabar su próxima colaboración especial, una cita inamovible que no los ha permitido viajar de Riad a la isla portuguesa. Aun así, la pareja ha hecho todo lo posible por estar presente de alguna manera.

Georgina emociona a la familia con una videollamada muy especial

A pesar de no poder viajar a Portugal a celebrar este importante evento familiar, Georgina sorprendió a todos los presentes con una videollamada muy especial, donde le desea a la pareja lo mejor. “Me da mucha pena no estar en Madeira para celebrarlo con vosotros, pero pronto no faltarán oportunidades de estar de nuevo juntos”, confesó.

Georgina Rodríguez llega a Venecia

Esta sorpresa provocó que Hugo Aveiro y su esposa se mostraran muy emocionados con las palabras de su cuñada. Incluso Dolores, su suegra, se emocionó. Tal vez este sea el gesto definitivo que confirme que entre ambas ya se han perdonado y comparten una buena relación.

Para saber si hay acuerdo de paz, habrá que esperar al próximo evento que celebre la familia. Posiblemente, sea en las próximas navidades donde Cristiano Ronaldo suele juntar a todos en su casa.

Cristiano Ronaldo celebra un gol de penalti en un partido con Portugal. EFE/EPA/JOSE COELHO

Mientras tanto, el luso seguirá centrado en su carrera deportiva. Ahora viajará con Portugal para estar más cerca de la Eurocopa del próximo verano y después volverá a Arabia para seguir luchando por conseguir más títulos con el equipo de Riad.