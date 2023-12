¿Se reencontraran Kroos y Benzema en Arabia Saudí? Sigue sin renovar y el Al Ittihad lo quiere en enero

Toni Kroos es otro de los jugadores que termina contrato con el Real Madrid al final de la temporada. A diferencia que en el caso de Luka Modric la directiva sí le ha ofrecido la renovación, pero el alemán prefiere esperar unos meses para tomar una decisión.

Quiere seguir en el Real Madrid pero solo lo hará si su estado físico se lo permite. Por ahora sigue sin dar una respuesta a la oferta de Florentino Pérez y el hecho de que a partir del 1 de enero sea libre para negociar con cualquier club hace que sean varios los clubes interesados en hacerse con su fichaje.

Desde Arabia Saudí están muy pendientes a su situación. El Al Ittihad está muy interesado en su fichaje y, según ha informado el periodista Ekrem Konur, están dispuestos a hacer un intento para sacarlo del Real Madrid en el mercado invernal.

Toni Kroos durante el partido frente al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. EFE/ Rodrigo Jiménez

Su fichaje se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la liga árabe y allí podría reencontrarse con Karim Benzema. Se están planteando hacer un movimiento de cara a principios de 2024 si sigue sin renovar con el Real Madrid, pero no será fácil convencer a Florentino Pérez para que lo deje salir a mitad de la temporada.

Tanto Florentino Pérez como Carlo Ancelotti quieren seguir contando con Kroos en el equipo, de hecho su renovación es una de las peticiones que el italiano ha hecho para continuar en el Real Madrid, y parece difícil pensar que vayan a aceptar que se marche en el mercado invernal a pesar de que siga sin dar una respuesta, ya que eso desestabilizaría los planes del equipo.

Florentino Pérez llega a la capilla ardiente de Pepe Domingo Castaño. EFE/ Sergio Pérez

Hay más clubes de Arabia Saudí interesados en Kroos

Parece que el Al Ittihad no es el único club que quiere intentar sacar a Kroos del Real Madrid. Las declaraciones del periodista turco dejan entrever que hay más de un equipo de la liga árabe interesado en hacerse con su fichaje en 2024 en caso de que no renueve, pero no ha desvelado la identidad de ninguno de ellos.

“Los clubes saudíes siguen de cerca el estado de las negociaciones de ampliación de contrato de Toni Kroos con el Real Madrid. Si el alemán no quiere renovar su contrato con los gigantes españoles, los clubes saudíes correrán para fichar a Kroos”, ha apuntado.

