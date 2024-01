Crecen los problemas para el Barça y Laporta, podrían ser expulsados de la Champions si no solventan sus palancas

Joan Laporta ha comenzado el año recibiendo un ultimátum que puede cambiar por completo la situación que vive el Barça. Debido a la crisis, el presidente ha tenido que solicitar dinero a diferentes fondos de inversión, así como realizar ventas de acciones pertenecientes a la entidad.

Estas acciones han sido nombradas como las palancas. Han ayudado a cerrar los fichajes de los últimos dos mercados y, a priori, eran alternativas muy buenas. Lo que el club no esperaba es que iban a recibir impagos por parte de los fondos que han adquirido partes del conjunto catalán.

Joan Laporta se dirige a dar una rueda de prensa. EFE/Alejandro García

Tal es la situación que si Laporta no consigue ese dinero, podría ser expulsado de la Champions League como multa disciplinaria. Para el Barça no jugar la máxima competición de clubes es fracaso y no solo deportivo. Por cada ronda que superas en el torneo, recibes una gran cantidad de dinero que se queda en las arcas.

Laporta viaja a Dubai para solucionar el grave problema

Según han informado desde El Español, Joan Laporta viajó a finales de 2023 a Dubai para tratar de contactar con inversores que puedan ayudar al club a corto plazo. Parece que al Barça le deben algo más de 40 millones y espera conseguir nuevas palancas para solucionarlo cuanto antes.

Joan Laporta, durante un acto el 7 de enero de 2021 | EFE/AG/Archivo

El problema ha llegado por la venta de las acciones de Barça Visión, la empresa encargada en realizar los proyectos audiovisuales. Vendieron el 49% a dos empresas por 200 millones, pero no pagaron la cantidad completa los 30 millones que le correspondían, dejando al club azulgrana sin dinero para otras operaciones.

Socios.com y Orpheus Media dejaron a deber 30 millones cada una y por ello se procedió a la recompra por parte de Libero, el fondo alemán con el que están teniendo problemas en este momento. Sin este dinero que esperaban tener ya en las cuentas del club, difícilmente puedan cumplir con otros compromisos.

Joan Laporta presenta Barça Vision. EFE/Alejandro García

Los problemas económicos podrían perjudicar y mucho a los intereses deportivos del equipo liderado por Xavi Hernández. Si Laporta no logra una solución inmediata, la máxima competición de clubes podría expulsarlos por dos o tres años.