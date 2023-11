¿Tienen Messi y Antonella problemas en su relación? Todos los detalles que hacen saltar las alarmas de ruptura

Leo Messi y Antonela Roccuzzo se han convertido en una de las parejas más seguidas de Instagram. Comenzaron a salir en 2007 y tras 16 años juntos han conseguido crear una familia con tres hijos. La pareja siempre se ha mostrado muy feliz y complice en sus redes sociales, sin embargo, ahora podrían estar pasando por un bache en su relación.

Una usuaria de TikTok llamada @psiflor, y que sería especialista en psicología, ha asegurado que las últimas apariciones de la pareja dejan claro que hay cierta desconexión entre ambos. Uno de los gestos que más ha llamado la frialdad entre ambos en la entrega del Balón de Oro el pasado 30 de octubre.

Leo Messi levanta su octavo Balón de Oro. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

“Lo primero que me llama la atención es que en la entrega del balón de oro, Anto va a besar a Messi y Messi le pone el cachete”, ha explicado, señalando que también le llamó la atención el hecho de que Antonela no subiese al escenario al recibir el premio y sí lo hicieran sus hijos.

Además, analizó una de las fotografías familiares que Messi compartió en su perfil de Instagram. En un carrusel de imágenes se podía ver a la pareja sentada en un sofá con sus hijos detrás, pero en la última de ellas las posturas de la pareja ha llamado la atención, ya que ni se tocan, ni se miran, ni se abrazan.

“Anto está como oculta detrás de su hijo mayor, con el cual tiene mucha conexión y muy buen vínculo. Messi está solo, sin tener contacto con ninguno de uno, con las manos cruzadas hacia adelante, lo que muestra que hay poca disponibilidad emocional para conectarse en ese momento y también puede mostrar que está un poco estresado”, ha apuntado.

Messi se cambia su foto de perfil de Instagram

A ello se suma que el argentino ha cambiado su foto de perfil de Instagram. Antes tenía una imagen familiar que ahora ha decidido cambiar por una en la que aparece él solo con el Balón de Oro, lo que la especialista en psicología ha asegurado que se debe a que “él está ocupando un lugar mucho más protagonista, lo cual no me parece mal. Antes como que se movían todos en bloque. Me parece que está empezando a buscar su propio lugar”.