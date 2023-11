¿Quieres competir contra Messi en Estados Unidos? Puedes convertirte en entrenador o jugador de la MLS con un ‘click’

El fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami ha supuesto un gran salto de calidad para la MLS. Al argentino le siguieron otros como Jordi Alba y Sergio Busquets y se espera que de cara al próximo año lleguen otras grandes estrellas del fútbol como Luis Suárez o incluso Luka Modric, quien también se encuentra en la agenda del equipo de David Beckham.

El objetivo de estos fichajes es llevar a la MLS a lo más alto, sin embargo, todavía están lejos de alcanzar el nivel de otras competiciones como la de Arabia Saudí. Hay muchos clubes de Estados Unidos que no tienen el nivel millonario del Inter de Miami y que estarían buscando a sus entrenadores a través de plataformas de Internet.

Leo Messi durante un partido con el Inter de Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Según ha informado Estadio Deportivo, el portal de empleo FutbolJobs ha anunciado una oferta para entrenar en la MLS. Hasta cuatro equipos de Estados Unidos estarían buscando un técnico para la próxima temporada y ya hay más de un centenar de interesados en ocupar ese puesto.

Lo cierto es que no se ha desvelado la identidad de esos cuatro clubes, pero en estos momentos algunos de los que están sin entrenador son New York Red Bull, Montreal, Charlotte, D.C. United, New England Revolution y Minnesota United, por lo que esta oferta podría ir por alguno de ellos.

Lionel Messi sosteniendo la camiseta del Inter Miami CF acompañado. EFE/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Archivo

¿Cuál es el requisito para competir con Messi en la MLS?

Ya son muchos los que han aplicado a esta oferta y el único requisito para poder entrar dentro de las quinielas es que se tenga experiencia en Primera División y no hace falta especificar los años en activo o la liga. Además en este portal de trabaja también hay propuestas para jugadores que quieran probar suerte en Estados Unidos. En estos momentos la MLS reclama, además de entrenadores, un delantero centro, dos extremos y un lateral derecho.