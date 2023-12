¿Hay otra mujer en la vida de Messi? Fue amante de Neymar y ahora podría ser la protagonista de la crisis con Antonela

Leo Messi y Antonela Roccuzzo parecen una pareja irrompible. Ambos comenzaron su relación cuando eran muy jóvenes y pudieron mantenerse cuando el futbolista tuvo que viajar a Barcelona para comenzar su carrera. Ahora han formado una familia con tres hijos y parecen más felices que nunca en Miami.

No obstante, al influencer Fernanda Campos ha mostrado en sus Redes Sociales una captura que podría destapar una gran crisis en la relación. La que fuera amante de Neymar, podría haber tenido conversaciones con el jugador argentino mientras este se mostraba tan unido y feliz a Antonela.

🚨 Fernanda Campos, ex-amante do Neymar, expôs prints de Messi falando com ela no Instagram após ela lhe mandar seu OnlyFans. pic.twitter.com/HCIyuNQwKc

— POPTime (@siteptbr) December 6, 2023