Neymar JR disfruta de su crucero mientras es duramente criticado: “No es un futbolista profesional” 

Neymar JR va a terminar el año como más le gusta: de fiesta. Con motivo de la inauguración de su crucero, ha aprovechado para disfrutar junto a todos los huéspedes de unos días de ensueño surcando las costas de Brasil. Aficionados del Al-Hilal y del fútbol en general han quedado muy decepcionados con él.

Hace unos meses se lesionó de gravedad durante un partido con la Selección Brasileña. Se estima que estará fuera de los terrenos de juego toda la temporada y para el Al-Hilal, club árabe que pagó por él 100 millones, ha sido todo un palo. Soñaban con verlo triunfar, pero parece lejos de querer volver pronto.

El club saudí Al Hilal ha confirmado el fichaje de Neymar. EFE/Twitter Al Hilal

Diversos navegantes del crucero de Neymar han compartido imágenes en Redes Sociales con el futbolista. Se le vio entrar con sus muletas como anfitrión estrella. Los hechos que han provocado numerosas críticas han sido sus bailes dentro de la discoteca del naviero, donde parece dejar a un lado su lesión.

Neymar repite lo que ya hizo en el Paris Saint-Germain

No es la primera vez que el talentoso futbolista no se cuida bien una lesión. En el mes de febrero tuvo una grave dolencia y tomo la decisión de marcharse a Brasil para descansar allí. Constantemente, se dejaba ver por numerosos eventos, una actitud que no gusto nada a Nasser Al-Khelaïfi.

Neymar viendo el Gran Premio de Formula 1 en Miami. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Ahora en el combinado árabe parece estar teniendo la misma actitud. Diversos usuarios critican su profesionalidad. Su sueldo millonario lo cubre el Al-Hilal y esperan que tenga un mínimo de compromiso para tratar de volver cuando antes. Consideran que sus prácticas no son las adecuadas para recuperarse.

Lejos de las críticas, Neymar sigue disfrutando de los últimos días del año por todo lo alto. Año nuevo lo pasará en familia y organizará una gran fiesta, como es habitual. En Navidad compartió una fotografía con Mavie, la pequeña que tiene en común con Bruna Biancardi, con la que ya no tiene una relación amorosa.

Veremos que le depara el próximo año al brasileño. Difícilmente podrá llegar a la Copa América que se juega este verano, menos si no sigue las pautas adecuadas para curarse la complicada lesión que sufre.