La oferta histórica del PSG para que Mbappé no vaya al Real Madrid: salario de tres cifras para que renueve

Kylian Mbappé sigue sin renovar su contrato con el PSG y son muchos los que cada vez lo ven más cerca del Real Madrid. Mientras que el jugador continua guardando silencio sobre su futuro, Al-Khelaïfi sigue buscando la fórmula de retenerlo en el Parque de los Príncipes y estaría preparando una oferta histórica para convencerlo de su continuidad.

Según ha informado OKDIARIO, desde el PSG estarían planteándose poner sobre la mesa del delantero francés una oferta de 100 millones de euros por temporada, unas cifras que se alejan mucho del salario que Florentino Pérez le propone para llegar al Real Madrid.

Kylian Mbappé en una rueda de prensa con la Selección Francesa. EFE/EPA/LUÍS FORRA

Desde el club parisino están dispuestos a hacer todo lo posible por no perder a su máxima estrella y no van a escatimar en gastos para convencerle de su continuidad. Mbappé ha pedido más dinero al Real Madrid de lo que le ofrecen, pero Florentino Pérez no está dispuesto a hacer ninguna locura por el francés y más después de los últimos plantones.

Ante esta situación, el PSG quiere aprovecharse de su poder económico y de que el Real Madrid no va a ceder a sus peticiones para hacerle una oferta prácticamente irrechazable. Están dispuestos a prometerle 100 millones de euros por temporada en concepto de salario para que continue en el Parque de los Príncipes.

Ahora habrá que ver si el de Bondy decide apostar nuevamente por los millones de los cataríes o si en esta ocasión prefiere cumplir su sueño de jugar con la camiseta blanca.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG. EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Mbappé está cada vez más decepcionado con el PSG

El problema para el PSG es que en esta ocasión todo parece apuntar más positivamente para el Real Madrid. Mbappé está muy decepcionado con el proyecto del equipo, que no termina de avanzar, y a ello se suman las promesas incumplidas desde que firmó su última renovación. Desde el conjunto parisino todavía confían en poder convencerlo, pero lo cierto es que la decepción del francés podría provocar que en esta ocasión decida no dejarse llevar por el dinero.