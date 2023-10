¿Existe un pique entre Bellingham y Vinicius? El brasileño responde a todos los rumores sobre su mala relación

Jude Bellingham y Vinicius son en estos momentos los dos grandes protagonistas del Real Madrid. Ambos jugadores se han convertido en piezas clave para Carlo Ancelotti y el hecho de que tengan unos roles tan importantes ha provocado que empiecen a salir a la luz los rumores que apuntan a una mala relación entre los dos.

Según han apuntado en el programa GOL, Vinicius y Bellingham no tendrían muy buena relación por el hecho de que el británico le estaría robando el protagonismo en el Real Madrid, unos rumores que el carioca ya se ha encargado de desmentir asegurando que la relación entre ambos es muy buena.

Vinicius Jr participa en el entrenamiento con la Selección Brasileño. EFE/Alejandro García

Tras el encuentro de ayer ante el Nápoles (2-3), Vinicius se encargó de acabar con estos rumores. Ambos consiguieron marcar un gol durante el tiempo que duró el partido se pudo ver como los dos jugadores se entendían a la perfección sobre el césped. Además, celebraron sus tantos juntos y de una manera muy efusiva.

Cuando finalizó el encuentro, el brasileño se pronunció ante los medios de comunicación y confesó que él era uno de los jugadores que más deseaba la llegada de Bellingham al Santiago Bernabéu, hasta el punto de que reveló que envió «mensajes Bellingham casi todos los días para que se uniera al Madrid”.

Unas declaraciones y gestos que dejan claro que la relación ente ambos jugadores es muy buena a pesar de que se vean obligados a tener que compartir el rol protagonista en el Real Madrid. Vinicius y Bellingham se entienden a la perfección y ambos son claves en los planes de Ancelotti, por lo que los dos tendrán que aceptar que no serán el único líder del equipo.

Jude Bellingham celebra su segundo gol durante el partido de la segunda jornada de LaLiga. EFE/ Carlos Barba

El fichaje del Real Madrid que sí asusta a Vinicius

El carioca ha desmentido su mala relación Bellingham, no teme que le pueda robar el protagonismo y ha asegurado que entre ellos existe muy buena conexión, pero lo que sí se ha podido conocer en las últimas horas es que el fichaje de Kylian Mbappé no haría nada de gracia a Vinicius, ya que considera que no es necesario y que ha demostrado que no quiere jugar en el Real Madrid.

A todo ello se suma que con el francés considera que sí tendrá más competencia, por lo que podría plantearse su adiós si la directiva termina cerrando su fichaje en el próximo mercado de verano.