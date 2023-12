¿Pasarán Sergio Ramos y Pilar Rubio fin de año juntos? Juegan al despiste mientras crecen los rumores de separación 

Los rumores de separación entre Sergio Ramos y Pilar Rubio están más vivos que nunca después de que la presentadora haya estado en París mientras él pasaba la nochebuena con su familia en Sevilla. En esta ocasión, ha sido ella quien ha compartido imágenes del viaje en sus Redes Sociales.

No es ninguna novedad que entre la celebrity y la familia del camero no hay una gran relación. En otras ocasiones, como la pasada Feria de Abril, ha preferido estar a su aire lejos de sus suegros y cuñados. Eso sí, es la primera vez desde que están juntos que no aparece en la foto familiar de navidad.

Pilar Rubio posa durante la presentación de su nueva colaboración de trajes de baño. EFE/ J.J.Guillen

Hace unos días, antes de nochebuena, Sergio Ramos y Pilar Rubio volvían a desmentir los rumores de crisis compartiendo una imagen donde ambos aparecen decorando el árbol de navidad. Muchos usuarios creen que están jugando al despiste constantemente y no descartan que el último día del año lo pasen en pareja.

Sergio Ramos y Pilar Rubio, ni confirman ni desmienten los rumores

Hace unas semanas, la prensa española coincidió con Pilar Rubio a la salida de la cena de Atresmedia. La celebrity no quiso responder, dejando en el aire todas las informaciones que estaban saliendo. Misma manera de actuar tuvo el sevillano, quien contestó sin hacer alusión a la pregunta que había recibido.

Sergio Ramos durante un partido con el Sevilla en la Liga de Campeones. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Esta manera constante de desviar la atención es lo que ha llamado la atención de la prensa. La presentadora no acudió a los Grammy´s Latinos con su esposo, pero después ambos compartieron una imagen cenando en familia. No pasan juntos nochebuena, pero publican en Instagram como decoran su hogar.

Para Ramos su familia es muy importante y cenar con ellos el día 24 de diciembre es toda una tradición intocable. Por eso ha llamado la atención que ella no estuviera en dicho encuentro. ¿Confirman así la separación? No hay que descartar que cenen juntos y enamorados en nochevieja.

Pilar Rubio y Sergio Ramos asisten al partido de octavos de final del Mutua Madrid Open. EFE/ Rodrigo Jiménez

Hay que tener en cuenta que esta no será una separación sencilla. Diversas fuentes cercanas explican que están intentando no causar daño a sus hijos. Puede que aquí se entienda que ambos estén tratando de darse una nueva oportunidad, tratando de arreglar una relación que parece totalmente rota.