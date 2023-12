¿Por qué Vinicius no se hace muchos tatuajes? El curioso pacto que tiene con su padre

Vinicius JR se ha convertido en uno de los futbolistas más seguidos de los últimos años. El carioca se encuentra lesionado y no volverá a los terrenos de juego hasta enero. La afición del Real Madrid lo echa de menos y quieren que vuelva cuanto antes para seguir escalando puestos entre los mejores del mundo.

Hay algo que al carioca le hace único, y es su forma de ser. Sabe que no va a gustarle a todo el mundo y lleva un estilo de vida como a él le gusta. Uno de los aspectos que más han llamado la atención es la escasez de tatuajes que tiene en su piel, muy pocos en comparación con su amigo Neymar o Leo Messi.

Vinicius Jr. saluda durante un entrenamiento en la Arena Pantanal. EFE/Andre Borges

La tinta en el cuerpo de Vinicius se encuentra en sus brazos y piernas. El motivo no es que no le guste tatuarse, al contrario, le encanta, pero junto a su padre hizo un trato. A él no le termina de convencer de que su hijo tenga todo el cuerpo lleno y le pidió que solo se los hiciera cuando tuvieran un significado especial en su vida.

El tatuaje más especial de Vinicius representa a toda su familia

En su brazo derecho tiene el que es su tatuaje favorito y uno de los más grandes. Es el rostro de Jesús, pues tanto él como su familia soy muy religiosos. De esta manera, el futbolista representa la religión como un vínculo que le une muy fuertemente con su familia que vive lejos de él.

En su pierna también tiene otros que representan sus éxitos deportivos, así como hobbies y pasiones. A Vinicius le encanta el deporte. Es muy seguidor de la NFL y la NBA. De hecho, su ídolo de infancia fuera del fútbol es Kobe Bryant, a quien tiene dibujado en el gimnasio de su casa.

Su devoción por la religión es la que invade su piel. Además del rostro de Jesús, tiene una frase en brasileño que dice “bendecido por dios”. Vinicius se siente muy brasileño y no duda en trasmitirlo cada vez que puede, representando a su país fuera del fútbol.

Vinicius Jr es ovacionado en el Santiago Bernabéu por su afición. EFE/ Rodrigo Jiménez

En Brasil ya es toda una figura mediática. El propio gobierno ha creado una ley para luchar con el racismo que tiene al futbolista blanco como principal abanderado. En Madrid trabaja para, poco a poco, convertirse en una de las máximas leyendas de la entidad.