Vitor Roque no jugará ante Las Palmas y el Barça ya ha fijado una fecha para su presentación como azulgrana 

Vitor Roque ya es oficialmente futbolista del Barça. El acuerdo se cerró en verano, pero el conjunto azulgrana tomo la decisión de dejarlo cedido en el Athletico Paranaense hasta invierno. El miercoles 27 aterrizó en Barcelona y ya ha entrenado con el equipo, incluso ante su nueva afición.

No obstante, su debut no será esta semana ante Las Palmas. El Barça no quiere mezclar su presentación con su debut y esperarán al próximo fin de semana. De momento su presentación oficial como futbolista culé se realizará el viernes 5 y todo apunta a que entrará en convocatoria para jugar ante el Barbastro.

Vitor Roque celebra un gol con la Selección Brasileña

Con Vitor Roque esperan mejorar la eficacia goleadora. Xavi Hernández es consciente de que es un futbolista diferencial, pero todavía debe adaptarse al fútbol europeo y al Barça. Es muy joven y habrá que tener paciencia, pero la afición no puede estar más ilusionada con su nueva estrella.

La Copa del Rey será la carta de presentación de Vitor Roque

El fin de semana el Barça jugará en Huesca ante el Barbastro, uno de los equipos de Segunda RFEF que había en el sorteo de Copa del Rey. Ante un rival inferior, Xavi hará rotaciones y dará minutos a los menos habituales. En este once podría estrenarse el brasileño por todo lo alto.

Xavi Hernández durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento. EFE/Alejandro García

Es un partido importante y el Barça sueña con una competición que se les da francamente bien. El año pasado no pudieron jugar la final debido a que el Real Madrid les eliminó en semifinales. En liga también deben ganar a Las Palmas para tratar de empezar el año con una sensación totalmente distinta.

Vitor Roque ha llegado con muchas ganas al equipo y está entrenado muy duro para que el periodo de adaptación sea lo más leve posible. Es consciente de todas las miradas que tiene y quiere aliviar todas las voces críticas que creen que fue un fichaje muy elevado sin haber demostrado nada.

De cara a la próxima temporada llegará Endrick, la estrella brasileña del Real Madrid para la próxima década. Ambos están llamados a liderar el fútbol español y ver este nuevo duelo de estrellas será un atractivo muy bueno para La Liga EA Sports.