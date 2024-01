La última oportunidad de Xavi Hernández a Robert Lewandowski, la Supercopa marcará su futuro en el Barça

Xavi Hernández está a dos partidos de conseguir un título en una temporada donde están surgiendo muchas dudas. La Supercopa de España ya lograron ganarla el año pasado ante el Real Madrid y si consiguen derrotar a Osasuna, se volverán a ver las caras ante el conjunto blanco.

Uno de los futbolistas que los aficionados y el cuerpo técnico esperan que de un golpe sobre la mesa es Robert Lewandowski. El delantero lleva una temporada muy irregular y lo necesitan para poder marcar la diferencia con sus goles. El técnico catalán tiene claro que si no rinde, será Vitor Roque quien ocupe su posición.

Robert Lewandowski durante el partido ante el Cádiz . EFE/ Alejandro Garcia

La pasada campaña del ex del Bayern de Múnich fue sobresaliente, siendo clave para que ganaran La Liga EA Sports. Fue el pichichi y mostró que, a pesar de la edad, sigue siendo un futbolista clave. Por desgracia para Xavi, no ha podido mantener ese nivel, estando prácticamente sentenciado.

Xavi no se casa con nadie y si no rinde, el titular será Vitor Roque

Aunque acaba de llegar al Barça, la ilusión por Vitor Roque es tremenda y los aficionados confían en el brasileño. En estos primeros entrenamientos, han visto su potencial y Xavi Hernández tiene claro que si no el delantero polaco no rinde, dará confianza al ex del Athletico Paranaense.

Vitor Roque de Paranaense celebra su gol durante un partido entre Sao Paulo y Athletico Paranaense. EFE/ Isaac Fontana

Ya tuvo minutos ante Las Palmas y el Barbastro. Aún no ha anotado gol, pero que mejor manera de estrenarse como goleador culé que es la disputa por un título. Hoy jugarán ante Osasuna en Arabia Saudí y si consiguen la victoria, habrá un Clásico en tierras árabes por segundo año consecutivo.

El polaco es consciente de que está en el limbo y su continuidad no está confirmada en estos momentos. Sabe que, aunque tiene contrato, hay propuestas millonarias encima de la mesa para jugar fuera de Europa, tanto en Arabia Saudí como en Estados Unidos, la posibilidad que más le gusta.

Xavi Hernández durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento. EFE/Alejandro García

A Xavi Hernández se le ha agotado la paciencia y dará un ultimátum en forma de partido para que demuestre que todavía está capacitado para ser futbolista del Barça.