Alcoa pierde en los tribunales su pugna millonaria con el Gobierno por las ayudas de CO2

Revés para Alcoa. Según indica en su última memoria trimestral, remitida a la SEC americana, el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado 26 de abril, la Audiencia Nacional “rechazó la solicitud de la compañía de suspender la devolución de los créditos de compensación de dióxido de carbono al Ministerio de Industria de España”. Así, apunta a que tendrá que abordar un reembolso de unos 37 millones de euros al cambio en el segundo trimestre del año.

Esta pugna entre la compañía norteamericana, dueña de la factoría de aluminio primario de A Mariña lucense (ahora con la cubas paradas hasta 2024 tras un acuerdo con los trabajadores para esquivar los precios de la energía), comenzó en 2020, cuando, inicialmente, los de Pittsburgh plantearon un ERE para más de medio millar de empleados en la factoría de San Cibrao.

Leer más: Reclamación millonaria del Gobierno a Alcoa en plena recta final de las negociaciones por San Cibrao

Al haber activado este proceso de extinción de empleo, el departamento de Reyes Maroto procedió a reclamar a la multinacional el reembolso de las ayudas percibidas en concepto de créditos de compensación de CO2 durante los ejercicios 2018 y 2019. Lo hizo amparándose en que estas están ligadas al mantenimiento del empleo durante los tres años siguientes a su recepción. Sin embargo, ese expediente laboral no llegó a llevarse a cabo, ya que fue tumbado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Un hecho que Alcoa esgrimió en su defensa.

Proceso iniciado hace más de un año

En junio del año pasado, y según indicó la multinacional en otra comunicación a la SEC americana, mientras se negociaba el futuro en San Cibrao, Industria arrancó el proceso para solicitar a la corporación aluminera el reembolso de unos 34 millones de euros en concepto de los créditos de compensación de CO2 de esos dos ejercicios.

Leer más: Alcoa San Cibrao y Alu Ibérica dicen adiós a las ayudas millonarias de Reyes Maroto por el CO2

Los de Pittsburgh indicaron entonces que esa solicitud estaba relacionada “con la comunicación de Alcoa sobre la decisión de implementar el proceso de despido colectivo y su potencial impacto en las operaciones y el empleo de San Cibrao”. Apuntaban, no obstante, de su discrepancia con el Ministerio de Industria, “ya que no se concluyó el proceso de despido colectivo y se mantiene en funcionamiento el empleo en San Cibrao”, motivo por el que presentaron “un recurso de apelación”. Aluminio Español, la sociedad que sostiene la factoría de aluminio primario de Lugo, no recibió, además y por las mismas circunstancias, las ayudas por este concepto de 2020.

Reembolso en el segundo trimestre del año

Ahora, en su última comunicación trimestral al mercado americano, remitida el pasado día 5 de mayo, Alcoa expone que “el pasado 26 de abril de 2022, la Audiencia Nacional española rechazó la solicitud de la compañía de suspender la devolución de los créditos de compensación de dióxido de carbono al Ministerio de Industria” y cuantifica el pago a reembolsar en unos 37 millones de euros. Si bien no se aclara si el proceso judicial ya ha acabado, lo que sí evidencia es que en el segundo trimestre del año, cuenta con acometer el reembolso.

Leer más: Alcoa descarta reiniciar las cubas en San Cibrao antes del 2024

“Al recibir los créditos en cada uno de los ejercicios aplicables, la compañía registró el efectivo recibido como un ingreso diferido por provisiones de recuperación”, explica. “En el segundo trimestre de 2022 se espera que la compañía realice un pago de aproximadamente 41 millones de dólares (37 millones de euros) por los créditos de compensación e intereses de 2018 y 2019”, indica.

Opción de nuevas ayudas

Aunque Alcoa expone en esta última comunicación trimestral que tiene que reembolsar estas ayudas en el segundo trimestre del año, lo cierto es que el fin de las negociaciones por estas inyecciones públicas es algo que la ministra del ramo no aclaró en sus últimas declaraciones públicas al respecto.

El 30 de diciembre del pasado año, cuando se rubricó el acuerdo entre empresa y sindicatos para parar las cubas de San Cibrao hasta 2024, en un acto en Compostela, la dirigente socialista destacó que, en esta nueva etapa, Alcoa volvía a ser elegible como receptora de ayudas públicas, aunque también comentó que el Gobierno seguía adelante con un informe jurídico para reclamar la devolución de las compensaciones de CO2. Maroto indicó que el documento, una vez redactado, sería incorporado a la mesa de seguimiento del acuerdo de Alcoa y advirtió de que, llegado el caso, se solicitaría el reintegro de los citados fondos.

En paralelo, y en declaraciones posteriores, Maroto aseguró que el Gobierno favorecería el reparto de ayudas públicas para mejorar la competitividad de la factoría, también en el terreno energético.

“Así lo recoge la propuesta de la empresa, que habla de solicitar subvenciones que puedan ofrecer las administraciones públicas en materia de inversiones”, apuntó. Con la decisión de Alcoa de continuar en A Mariña, la empresa “tendrá acceso a todas las ayudas del estatuto del consumidor electrointensivo”, dijo.