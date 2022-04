Así es trabajar en Shein, el rival de Zara y H&M: “Absolutamente todo pasa por China”

Shein, el gigante ultra low cost que se ha convertido en una amenaza para los grandes de la moda rápida por sus precios de derribo y agresivas campañas de descuentos, tiene una serie de señas de identidad, como poner el foco en las redes sociales (especialmente en Instagram y TikTok) y contar con una legión de influencers para favorecer su publicidad, centrada en el segmento de consumidores más jóvenes.

La Agencia Efe ha contactado con una de las trabajadores del imperio del magnate Chris Xu, que detalla brevemente la forma de trabajar de una compañía sobre la que hay todavía muchas incógnitas, especialmente en lo que tiene que ver con sus números.

La start up asiática se ha situado recientemente bajo todos los focos al alcanzar una valoración de 92.000 millones de euros en su última ronda de financiación, una cifra que supera el valor conjunto en bolsa de la española Inditex, la matriz de Zara (unos 62.800 millones), y la sueca H&M (unos 21.000 millones). Los rumores sobre su interés por saltar a la bolsa de Nueva York no son nuevos. Este hecho, de producirse, arrojaría luz sobre el balance de la compañía, que hasta ahora no es público.

Cuota de mercado

Los datos de la consultora Euromonitor apuntan a que Shein pasó de tener una cuota del 0,4% en 2020 a alcanzar un 0,7% del mercado de la moda en Europa Occidental durante el 2021 -igualando a Levi’s-, lo que equivale a un crecimiento del 75% en un año.

Al frente de la clasificación se sitúan H&M, Zara y Primark, con cuotas del 3,2, el 2,9 y el 2,6%, respectivamente, pero con tasas de crecimiento muy inferiores, tras más de cuatro décadas todas ellas a sus espaldas abriendo mercado: la líder incluso ha retrocedido dos décimas, mientras que sus dos rivales escalaron a un ritmo del 10%, aproximadamente.

Un gigante chino que no vende en su mercado

Una empleada de la firma de distribución que trabaja en las oficinas de Londres explica la forma de trabajar en Shein. «Básicamente somos una tienda online con ropa muy económica, tipo Primark, y nuestra audiencia es sobre todo la generación Z, por eso nuestra estrategia se enfoca a influencers. Creo que es una de las razones de nuestro éxito», apunta.

Enfocada especialmente al mercado americano, una de las grandes peculiaridades de Shein es que, pese a concentrar la fabricación de sus productos en China, no los vende en su mercado local y se vuelva por completo en el extranjero.

«Se les consulta todo»

«En España tenemos una diseñadora en Barcelona y después trabajamos con freelancers (…) Al final disponemos de varios diseñadores fijos repartidos por el mundo pero la mayoría son colaboradores«, detalla la misma trabajadora, que reconoce que la empresa crece a tal ritmo que existen algunos desajustes internos.

Pero, si bien el gran mercado de Shein no es el chino, su base de operaciones se mantiene allí. De hecho, «todo pasa por China, absolutamente todo. Allí tenemos el cuartel general y cualquier decisión pasa por ellos; se les consulta todo. Incluso se les mandan los test con las fotos en estudio para ver si están contentos con la luz, la modelo o el decorado«, explica la empleada.