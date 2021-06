Barricadas de los proveedores de Endesa en la cuenta atrás para el cierre de As Pontes

Pico de tensión a solo cinco días de que termine el plazo acordado por los sindicatos y la dirección de Endesa para garantizar el empleo de los trabajadores afectados por el cierre de la planta de As Pontes. Los operarios de las empresas proveedoras de la central han encendido barricadas para denunciar los traslados y despidos anunciados.

«Las empresas ya están moviendo ficha, algunas anuncian traslado de compañeros, otras despidos, porque aseguran que no tienen ocupación», ha explicado el responsable de la CIG en As Pontes, Alberte Amado. «No tenemos un número determinado, porque eso depende de las empresas, pero lo más significativo es que aquí no tenemos contestación por parte de la administración«, ha señalado.

En cuanto al avance de las conversaciones, Amado ha asegurado que no tienen «contestación de ninguna de las reuniones solicitadas con la ministra de Transición Ecológica, con la ministra de Trabajo o con el presidente de la Xunta». «Nos están abandonando y parece que están esperando para que nos despidan», ha lamentado, para incidir en que «cuando fue la campaña electoral todos ellos han venido, pero cuando hay que dar soluciones, aquí no aparece nadie».

Ante esta situación, el responsable de la CIG ha advertido de que desde el sindicato no descartan endurecer los métodos de protesta a medida que se acerque la fecha de vencimiento del plazo acordado, para reclamar «una transición justa y garantías de empleo».