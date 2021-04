Carlos Vasallo, el gallego que creó un imperio audiovisual en América y burló al Covid

Con permiso de los Vázquez Raña, el empresariado gallego cuenta con otros exponentes que, a lo largo de los años y sin hacer ruido, han levantado imperios al otro lado del Atlántico. Uno de ellos es Carlos Vasallo, natural del municipio gallego que en 1950, año de su nacimiento, todavía se llamaba Cesuras, en la provincia de A Coruña. Hijo de un periodista que ejerció como director y redactor jefe de varios diarios, Vasallo se crió a la luz de las ciencias de la comunicación. En los años 80 cruzó el charco y fundó su propia compañía de distribución en Los Ángeles (EEUU), dando así el primer paso en el continente en el que prosperarían sus negocios hasta el día de hoy. Vasallo es actualmente CEO y presidente de América CV Network, y un referente en la industria audiovisual mexicana y el mercado hispano estadounidense.

Desde 1975 hasta hoy ha fundado y dirigido diversas compañías en Estados Unidos y México, incluyendo American General Films USA, Mexican Home Video, Video Universal México, América Home Video, Películas Nacionales, Cinematec Video, Connoisseur Video, Top Entertainment, Cine Estelar, Cine Nostalgia y la cadena televisiva VasalloVisión. El gallego, que también ha sido actor, encarnó a Chacón en «Los guardiamarinas», conocido largometraje español estrenado durante el franquismo, y fue parte del elenco de otras seis cintas del mismo periodo histórico. Ha dirigido dos películas y producido 33 films españoles y mexicanos entre 1978 y 2009, y actualmente maneja 60 empresas y tiene en total cerca de mil empleados.

Según comentó en una entrevista para Galicia Exterior, el empresario de Cesuras se siente muy conectado a sus raíces gallegas, hasta el punto de asegurar tener un «sueño nostálgico de invertir algún día en Galicia», aunque cree que «todo está muy limitado por el mercado». Preguntado más a fondo por este tema, afirmó tener interés en que se le conozca en la tierra de la que es originario porque «uno si no es alguien delante de los suyos, no es nadie en la vida, así que voy a tener que hacer algo allí para ser alguien«.

Superviviente del Covid

A sus 70 años de edad, Carlos Vasallo contrajo el Covid-19 en 2020 y sufrió largamente la enfermedad. Según relata en una entrevista en su propia cadena América TeVé, el virus lo tuvo «al borde de la muerte» porque su cuerpo «por primera vez en mi vida no me respondía». Ya recuperado y con pocas secuelas físicas relacionadas con el agotamiento, lamentó la pérdida de «infinidad de amigos» a causa del coronavirus, y criticó el «desprecio a los pacientes de coronavirus mayores» a los que no se les suministró el tratamiento adecuado.

Compra de Caracol Radio 1260

El empresario gallego cerró este martes el acuerdo de adquisición de la emisora Caracol Radio 1260 al Grupo Prisa. La operación aún debe ser autorizada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y su importe no se ha hecho público, como es común en las transacciones de Vasallo, quien ha dicho múltiples veces que no es partidario de comunicar este tipo de informaciones.

Vasallo ha querido remarcar que el objetivo de esta compra es consolidar su proyecto de comunicación añadiendo más soportes y medios. La decisión de adquirir la emisora ha estado reforzada, según ha transmitido, por el hecho de que Caracol Radio 1260 se escuche «con nitidez» en Cuba a determinadas horas del día.