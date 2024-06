La CNMV aflora el uso de información privilegiada en Pharma Mar y sanciona a un exdirectivo y un empleado

Sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a un exdirectivo de Pharma Mar, la biotecnológica de José María Fernández de Sousa, a un empleado y a una persona externa por el uso de información privilegiada de la firma para beneficiarse en la compraventa de acciones.

En concreto la CNMV sanciona con 40.000 euros a Juan Gualberto Nogués Ortuño, exdirector internacional de Marketing y Ventas de Pharma Mar, por una infracción muy grave, al empleado de la compañía Enrique Manuel López Carmona, también por una infracción muy grave con 60.000 euros y ha impuesto una tercera multa de 40.000 euros a María del Mar Reinoso Casado por una infracción muy grave.

Información privilegiada sobre la aprobación del Zepzelca

El exdirectivo adquirió 5.000 acciones de la compañía el 12 de junio de 2020, cuando tenía información privilegiada sobre el proceso de aprobación del fármaco Zepzelca por parte del regulador estadounidense Food and Drug Administration (FDA) y obtuvo un beneficio económico con la venta de dichas acciones el 16 de junio de 2020.



Por su parte, López Carmona ha sido multado por la comunicación ilícita a Reinoso Casado de información privilegiada de la compañía. Le informó de la existencia de negociaciones llevadas a cabo por Pharma Mar con distintas entidades para la comercialización de un fármaco en Estados Unidos, que culminó con la suscripción de un contrato de licencia en exclusiva con un distribuidor para dicha comercialización hecho público el 19 de diciembre de 2019.Asimismo, Reinoso Casado ha sido sancionada por la comisión de una infracción muy grave por la compra de 7.200 acciones de Pharma Mar los días 29 de octubre, 7 y 12 de noviembre de 2019, cuando tenía la información privilegiada recibida de Enrique Manuel López Carmona.

Desde la compañía apuntan en un comunicado que la persona sancionada en puesto de dirección ya no está en la compañía y que en el caso del empleado sancionado, la empresa aplicará el reglamento interno de conducta.



En el mismo texto, Pharma Mar ha aclarado que no ha sido investigada por la CNMV y que en todo momento ha colaborado estrechamente con el regulador de los mercados en cumplimiento de su compromiso de transparencia y proporcionó toda la documentación e información solicitada en tiempo y forma. Además, ha explicado que la empresa no es responsable de las actuaciones individuales.