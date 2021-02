Darias avanza que la vacuna de Novavax que produce Zendal se aprobará en abril

Igual que hizo su antecesor, Salvador Illa, la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha visitado este jueves la planta de Biofabri en O Porriño, Pontevedra. Esta filial del grupo Zendal fabrica en antígeno de la vacuna contra el Covid de la americana Novavax. La dirigente política ha indicado que, si no hay problemas, la vacuna estará autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a partir de abril.

En declaraciones a los medios durante esta visita, Darias ha trasladado el «apoyo» del Gobierno al trabajo que se lleva a cabo en esta planta, de la primera empresa española en fabricar de forma completa una vacuna contra el Covid-19. Las dosis de antígenos fabricadas por Zendal servirán para abastecer el mercado comunitario, según el acuerdo firmado el año pasado con Novavax.

Una vacuna resistente a otras cepas

La ministra ha recordado que esta vacuna está en proceso de revisión por parte de la EMA y el Gobierno de España espera que, después de la de Jansen, «sea la siguiente vacuna que tendría, si todo va bien, la autorización de la EMA», y que «a partir del mes de abril, en adelante, con toda la prudencia» se pueda contar con ella.

Además, ha recalcado, que los ensayos clínicos de esta vacuna han mostrado «muy buenos resultados, resultados esperanzadores», incluso ante alguna de las nuevas variantes, como la sudafricana. «Quiero destacar la importancia de esta vacuna, cuando se produzca su aprobación e incorporación. Que se produzca aquí, en O Porriño, la fabricación del antígeno. Supone situar a España en una posición tremendamente pujante en el resto del contexto europeo y también a nivel internacional», ha incidido.

Avances con la vacuna del CSIC

Por otra parte, el CEO de Zendal, Andrés Fernández, se ha referido también a las otras vacunas, las ‘españolas’, en las que trabaja la planta de O Porriño, en cooperación con el CSIC.

En concreto, se ha referido a la que se encuentra más avanzada y que lideran Mariano Esteban y Juan García Arriaza, y ha señalado que

empezará proximamente las pruebas clínicas.

No obstante, Andrés Fernández han precisado que esa fase, en la que se podrá ver el comportamiento de la vacuna según grupos de edad, posibles reacciones adversas, etc., se han retrasado un mes, puesto que los investigadores han observado que «se puede mejorar el perfil de eficacia y hacer un perfil que no se ha visto hasta el momento».