De Amancio a Marta Ortega: la historia de Inditex en dos fotos

Marta Ortega nunca ha rehuido los flashes. La prensa tiene desde hace años fotos de la heredera del imperio Inditex. Sin embargo, la primera como presidenta no ejecutiva del gigante textil la firma y distribuye la propia compañía. En la tarde de este viernes, los servicios de comunicación del grupo remitieron a los medios una instantánea embargada que autorizaban a publicar a partir de las 00.00 horas del 1 de abril. El momento en el que, de forma oficial, se consuma el ascenso de la hija de Amancio Ortega y Flora Pérez Marcote a la cima de la multinacional.

Es una fotografía amable, de una Marta tranquila, con camisa blanca y blazer negra sobre los hombres. Con los brazos cruzados, una comedida sonrisa y en blanco y negro. Un profano en la materia diría que el estilo se asemeja a los retratos de Peter Lindbergh, el famoso fotógrafo de moda fallecido en 2019. También un amigo personal que la retrató en su boda con Carlos Torretta y cuya retrospectiva impulsó la propia ejecutiva con una exposición en el puerto de A Coruña que, entre otras celebrities, trajo a Naomi Campbell a la ciudad herculina.

La primera imagen de Marta Ortega difundida por Inditex es bien distinta a la instantánea con la que, 23 años antes, su padre, Amancio Ortega, abandonó para siempre el anonimato que tanto ansiaba. Representan, una y otra, la historia y la evolución de la primera textil del mundo por capitalización.

Dos fotos y 23 años de distancia

La multinacional de Arteixo puso cara al fundador y primer accionista en 1999. En honor a la verdad, antes de eso, La Opinión de A Coruña publicó una imagen del mismo, pero la considerada como primera instantánea oficial del empresario es la que apareció, sin mayor pompa y sin anuncio previo, en el informe anual público del grupo. El correspondiente al ejercicio 1998 de la textil. A diferencia de Ortega Pérez, Amancio arrastraba décadas de anonimato.

Hasta ese momento, los del empresario nacido en Busgondo de Arbás (León) meses antes del estallido Guerra Civil habían seguido la máxima de Rockefeller: en los periódicos, lo mejor es aparecer en una escueta reseña cuando naces, cuando te casas o cuando mueres. Sobre por qué rompió la norma en aquel momento hay pocas dudas. La creación de una fundación que llevaría su nombre, paso previo a la salida a bolsa de Inditex (en 2001), y la posible presión de los socios internacionales del grupo habrían decantado la balanza.

En el libro Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara, de Covadonga O´Shea, el que Amazon trató sin éxito de llevar a la pequeña pantalla, la periodista recoge las palabras de un antiguo responsable de comunicación de Inditex. “En su momento accedió a que difundieran su imagen, para que no fuese un hombre anónimo sin rostro. De esa manera rompimos en parte el tópico del señor que no aparecía por ningún sitio, con ciertas leyendas negras a su alrededor. Pero si a alguien no le gusta la presencia pública hay que respetarlo”.

Historia de una imagen

Con un rictus que desvela mucha más incomodidad ante las cámaras (por lo menos entonces) que su segunda hija, Ortega Gaona vio su primera foto pública –como siempre, sin corbata– con 63 años. Marta sumaba entonces 15.

Narra la obra Señores de Galicia, de Julián Rodríguez, que cuando la fotografía por fin saltó a los medios, el magnate se encontraba rumbo a Irlanda a bordo del Falcon 900 propiedad del holding textil. “El viaje nada tenía que ver con las habituales incursiones por medio mundo para chequear personalmente posibles ubicaciones para nuevos locales, uno de los pasos en la expansión de Zara que Ortega más mima. Había cambiado las céntricas y concurridas avenidas comerciales por unas cuadras. El objetivo: observar caballos”, recoge el libro. El empresario viajaba acompañado de su pareja, Flora Pérez Marcote, y de Marta. Curiosamente, la imagen de la nueva presidenta no ejecutiva de Inditex comenzó a hacerse habitual por Casas Novas, el gigantesco centro hípico de la familia, levantado en Larín, en Arteixo, y donde la heredera del imperio textil competía como amazona.

Un cambio… no tan drástico

De la casi institucional foto de Amancio Ortega a la sofisticada imagen de Marta, de 38 años de edad, va un mundo y la expansión de un imperio de la moda. En 1999, Inditex contaba con una plantilla de unos 15.000 trabajadores. Ahora, 165.042 empleados. Para muchos analistas, la nueva presidenta no ejecutiva de Inditex, que asume en esta nueva etapa bajo su supervisión las áreas de Auditoría interna, Secretaría General y del Consejo y Comunicación, es la mejor imagen de la marca. El pasado verano, The Wall Street Journal –en el reportaje que abrió de forma oficiosa el proceso sucesorio luego acelerado con la salida de Pablo Isla del grupo— la definió como “el secreto del éxito de Zara”.

Sin embargo, y a pesar de los cambios, en estos últimos 20 años el adn del imperio Inditex y las premisas del clan Ortega no han cambiado tanto.

«El afán de innovación y superación permanente con el que iniciamos este proyecto hace 36 años es la idea motriz que nos ha guiado hasta aquí». Es la frase de Amancio Ortega que acompañaba su primera foto en 1999. No dista mucho de la que ahora podría pronunciar la, desde este 1 de abril, presidenta de Inditex. Distintos roles, pero la misma familia.