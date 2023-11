De Sanbrandan a Europastry: los grandes panaderos de Galicia dispararon ventas con la inflación

Aunque el incremento no se correspondió, en la mayoría de los casos, con mayores beneficios o un aumento de los márgenes (así al contrario), la mayoría de las grandes empresas de alimentación dispararon su cifra de negocio el año del estallido del a inflación, de cadenas de supermercados a conserveras o pesqueras. Ocurrió lo mismo con las grandes compañías especializadas en panadería y bollería que operan en la comunidad gallega. Ipasa, la compañía coruñesa dueña de Sanbrandan, vio cómo su facturación tocaba techo, al pasar de 18,9 a 22,2 millones de euros. Europastry, el gigante catalán que se comió a la lucense Ingapan, estiró sus ventas un 33%, alcanzando los 1.121 millones de euros, también su particular récord.

Industriales Panaderos Agrupados, Ipasa, es la marca detrás de las panaderías Sanbrandan. Con base de operaciones en el coruñés polígono de Agrela, se trata de un grupo panadero que ya mueve cifras millonarias pero que está marcado por la discreción. Según sus últimas cuentas remitidas al Registro Mercantil y consultadas por Economía Digital Galicia, la compañía finalizó el año 2022 estirando su cifra de negocio un 17%, hasta los 22,2 millones de euros. La cifra está por encima incluso de la prepandemia, cuando se anotó unos ingresos de 20,7 millones de euros.

Los números de Ipasa

Apenas sin deuda con entidades de crédito, la compañía presentaba a finales del pasado año un patrimonio neto de siete millones de euros, así como unos activos de cerca de 11 millones. A pesar del incremento de ventas, la compañía tuvo que asumir mayores costes de materias primas, lo que hizo que cerrase el ejercicio con unos números rojos de algo más de 500.000 euros frente al positivo de 55.000 euros que se anotó en 2021. El resultado de explotación, el propio de la actividad de la compañía, fue de 531.000 euros en negativo.

Presidida por Sofía López Regueiro y con una plantilla que sobrepasa los 270 empleados directos, la panadería coruñesa indica en el informe de gestión que acompaña su balance que el pasado ejercicio “estuvo marcado por las fuertes tensiones inflacionistas provocadas por la invasión rusa en Ucrania, que afectaron a todas las materias primas y al transporte, alcanzando precios máximos en casos como el de la energía”. “A pesar de la creencia de que estas tensiones se ajustarían a través de la oferta y la demanda, esta situación continúa en la actualidad creando una gran incertidumbre, por lo que no resulta posible hacer estimaciones fiables del impacto que podría tener en el crecimiento económico”, explican.

Las incógnitas de Europastry

También el gigante Europastry, proveedor de Mercadona, disparó sus ventas el pasado año. La compañía de la familia Gallés marcó récord, al lograr una facturación consolidada de 1.121 millones de euros, casi un 33% más. No obstante, en su caso, los resultados de la compañía correspondientes al ejercicio 2022 son todavía una incógnita ya que aún no han sido hechos públicos por el Registro Mercantil, por lo que, de momento, no puede medirse el impacto de la inflación y el aumento del coste de las materias primas. En 2021 se anotó unas ventas de 845 millones de euros y un beneficio neto de 24 millones.

En Galicia, Europastry cuenta con el negocio de Ingapán, el negocio lucense fundado por la familia Chousa especializado en masas congeladas. Los Gallés entraron en el capital de Ingapán en el año 2017 y se hicieron con el 100% del mismo en 2019. Hasta el pasado 2021 era posible conocer las cifras individuales de Ingapan pero en 2022 Europastry absorbió esta sociedad.

En Lugo, Europastry cuenta con cinco de sus plantas de producción de las 17 que tienen en la península. Están especializadas en la elaboración de pan gallego y rústico, pastelería, bocadillos, pizzas, empanadas y platos preparados. Tres en Lugo, una en Outeiro de Rei y otra en Begonte. Cuenta además con un centro de innovación, Cereal.

Las ventas en el conjunto de España del grupo en 2022 fueron de 626 millones de euros, frente a los 136 millones acumulados en otras partes de Europa y los 238 millones de dólares cosechados en Estados Unidos y México.