Dos grandes caseros de Inditex deciden subir los alquileres con el IPC

Las tres grandes socimis de España, Colonial, Merlin Properties y Lar España, han decidido cobrar la subida del IPC a sus inquilinos, tal y como se establece en sus contratos de arrendamiento, lo que supone trasladar el alza de la inflación a las rentas de alquiler.

Según adelantó Expansión, la decisión de las tres compañías se base en que los contratos de alquiler firmados están indexados al IPC, lo que ha permitido igualmente que en el pasado los precios se mantuvieran, cuando era cero, o incluso bajaran su era negativo.

Clientes de relumbrón: de BBVA a Mercadona

En la cartera de las tres socimis hay clientes de relumbrón. Según los informes anuales remitidos a la CNMV, tanto Merlin como Lar tienen la consideración de grandes caseros de Inditex, el grupo textil en manos de Marta Ortega. Según los datos del regulador, Inditex, como cliente, supuso el 9,35% de los ingresos de alquiler de Lar España el pasado año, sobre un total de los 76,27 millones de euros de ingresos en rentas. Otros de sus grandes arrendatarios son Carrefour, Mediamarkt, Leroy Merlin, Decathlon, Cortefiel, Conforama o Mercadona.

En el caso de Merlin Properties –dueña en A Coruña del centro comercial Marineda City–la última información publicada apunta a que el grupo textil es su tercer gran cliente por detrás de BBVA y Endesa y representa un 2,8% del total de rentas que percibe.

En todo caso, siendo el grupo textil un cliente significativo, se desconoce si sus contratos de alquiler están ligados o no al IPC y si esta decisión, por tanto, repercutirá en sus rentas.

¿La inflación toca techo?

A grandes rasgos, Colonial está centrada principalmente en el negocio de alquiler de oficinas y cuenta con ubicaciones en zonas prime, en tanto que Merlin es propietaria de una cartera de activos inmobiliarios que abarca desde locales comerciales hasta edificios de oficinas, centros comerciales y naves logísticas.



En el caso de Lar España, explica la compañía, se trata de más de 1.200 contratos con otros tantos inquilinos en los catorce centros y parques comerciales que conforman la cartera de la compañía y que fueron «en su mayoría» negociados durante la pandemia.

Posibles renegociaciones

A pesar de esta actualización al alza de los alquileres, desde el sector se confía en que la inflación haya alcanzado su techo en marzo, y que la subida de precios vaya remitiendo en los próximos meses hasta estabilizarse en sus niveles previos.



Para algunas casas de análisis bursátiles, como el caso de Bankinter, son buenas noticias para el sector, aunque consideran que habrá que tomarla con prudencia porque no creen que la subida de la inflación se vaya a poder aplicar de forma generalizada.



«Habrá activos en los que haya que negociar con los inquilinos para no perder ocupación«, sostienen los expertos de la entidad, que, no obstante, reconocen que un entorno de inflación favorece el incremento de rentas y debería traducirse en una mayor generación de caja.E